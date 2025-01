Parte a tutto gas l'anno dei ponti, 3,5 milioni per Befana

Le stime degli operatori non sono allineate ma una cosa è certa. Anche se non si raggiungeranno i dati di Natale e Capodanno, per il primo ponte dell'anno (quello della Befana che cade di lunedì) saranno molti gli italiani in viaggio: oltre 1 milione secondo Federalberghi, ben più ottimista la stima di Cna che arriva a 3.5 milioni, saranno quelli che si concederanno una vacanza tra montagna e neve, città e borghi d'arte, mercatini ma anche terme e attività esperienziali, ancorate principalmente all'artigianato e all'agroalimentare. Del resto il 2025 promette di essere un anno di grandi opportunità per i viaggiatori visto che ottimizzando al massimo le festività e i ponti, con appena 9 giorni di ferie è possibile ritagliarsi più di un mese di vacanza, contando anche il sabato e la domenica. Tornando al fine settimana lungo dell'Epifania, Cna Turismo e Commercio prevede tra il 3 e il 6 gennaio ben 3,5 milioni di turisti, con una portata tra i 5 e i 7 milioni di pernottamenti, per un movimento economico complessivo superiore ai 3 miliardi. Questa indagine non tiene conto degli escursionisti ma solo dei turisti, quanti pernottano cioè in strutture ricettive alberghiere o extra-alberghiere, dai B&B agli agriturismi.

Più 'stretta' ma comunque rosea la stima di Federalberghi per cui saranno complessivamente un milione gli italiani che sceglieranno di partire in occasione dell'Epifania. Nel 91% dei casi si sceglierà l'Italia come destinazione della propria vacanza mentre solo il 9% preferirà l'estero. In generale non ci si allontanerà molto da casa, privilegiando una regione diversa da quella di residenza ma di prossimità (54,1%), oppure rimanendo nel proprio territorio (30,9%).

Coloro che hanno scelto come periodo di vacanza la sola Epifania si ritaglieranno 3,3 notti per il soggiorno fuori casa, con una spesa pro capite complessiva (ovvero comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) di 362 euro per coloro che resteranno in Italia, e 544 euro per coloro che si recheranno all'estero. Il giro di affari specifico della festività della Befana si attesterà sui 400 milioni di euro.

L'alloggio preferito sarà l'albergo nel 34,7% dei casi, seguito dalla stanza in un B&B con il 30,4%. La prenotazione si è verificata in primis contattando direttamente la struttura tramite il suo sito (35,1%) o chiamandola direttamente (20,9%). Il motivo principale della vacanza sarà la ricerca del riposo e del relax (61,8%), il divertimento (38,1%) o sarà l'occasione per praticare sport (17,6%).

"Possiamo dirci soddisfatti per la performance di queste festività - commenta Bernabò Bocca, presidente della Federalberghi - e ci vediamo già proiettati verso questo nuovo anno, il 2025, che offre un calendario sensazionale per le intenzioni di vacanza. Secondo la nostra ricerca, il 25% degli intervistati ha già manifestato la volontà di organizzare la propria partenza tra gennaio e giugno. Una percentuale, a mio avviso, destinata a crescere considerando che la Santa Pasqua si celebrerà il 20 aprile, che il ponte del 25 aprile cadrà di venerdì, e ancora che il 1 maggio, Festa dei Lavoratori, è collocata di giovedì. La sequenza fortunata - conclude - caratterizzerà a grandi linee tutto il calendario 2025. Il che fa davvero ben sperare per l'andamento del nostro turismo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA