Seattle, città di foodies e delle commedie romantiche

(di Gina Di Meo) Mecca per i foodie negli Stati Uniti ma anche il luogo dove innamorarsi come in un film romantico. E' Seattle, la città nello stato di Washington, ribattezzata anche 'Emerald City' per il verde lussureggiante che la circonda, che tra i suoi tanti volti può vantarsi di essere tra le location preferite da Hollywood per regalare le più belle favole d'amore del grande schermo.

La capitale del caffe' o anche la patria di Starbucks è come una tela su cui hanno preso forma le trame di film cult. Tutta la storia del 'grunge', genere musicale nato negli anni '80 appunto a Seattle, è nel film del 1992 'Singles - l'amore è un gioco', diretto da Cameron Crowe. Cosa sarebbe la storia d'amore di Sam e Annie, ovvero ossia Meg Ryan e Tom Hanks, in 'Insonnia d'amore (Sleepless in Seattle, 1993)', senza sullo sfondo le case galleggianti di Lake Union, esplorabili con un tour a bordo di Argosy Cruises, o tutta la vivacità del mercato Pike Place? Poco più a nord, a Port Townsend, si trova invece Fort Worden, l'ex base militare che ha fatto da set al leggendario film 'Ufficiale e Gentiluomo' (1982), con Richard Gere e Debra Winger.

Tra una tappa e l'altra, alla scoperta dei luoghi dei film, la città affascina con i suoi monumenti e prende per la gola con la sua straordinaria varietà di cucine. Le principali attrazioni culturali e ricreative sono anche alla portata di tasca con i pacchetti CityPASS. Tra queste il Chihuly Garden and Glass, il museo che ospita alcune delle opere dello scultore del vetro Dale Chihuly. Si tratta di una delle collezioni d'arte vetraria più belle al mondo, come una piccola capitale della lavorazione del vetro al di fuori della più rinomata Murano. Seattle è famosa anche per lo 'Space Needle', la torre alta oltre 184 m e costruita nel 1962 in occasione dell'Esposizione Universale. Per la città è come una torre Eiffel e ne definisce e ne domina lo skyline con il suo design a forma di Ufo.

A pochi passi dallo Space Needle c'è l'attrazione che può essere considerata come una Disneyland per la musica e per l'universo Pop, ossia il Museum of Pop Culture, meglio conosciuto come MoPOP. L'edificio che lo ospita è di per se' un'opera d'arte. Nato dalla creatività di Frank O. Gehry, l'architetto che ha progettato anche il Guggenheim di Bilbao, il museo è stato realizzato con un rivestimento ondulato di migliaia di pannelli e celebra la creatività e la continua evoluzione della cultura. Qui trovano anche spazio mostre dedicate a Jimi Hendrix, Pearl Jam e I Nirvana, tra gli altri.

Un'altra tappa d'obbligo è il 'Sam', Seattle Art Museum, la cui collezione può vantare anche capolavori di artisti italiani come Giovanni Battista Tiepolo. Il Seattle Aquarium è invece una vetrina sulle numerose varietà della vita sottomarina del Pacifico nord occidentale. Si è guadagnato invece l'appellativo di attrazione turistica il Monorail, una sorta di metropolitana leggera che viaggia a mezz'aria tra i palazzi ed i parchi della città.

Oltre ad essere un mercato di prodotti alimentari e artigianali, Pike Place Market è anche solitamente il punto di partenza per esplorare Emerald City. E' anche la zona dove si trova il 'Gum Wall', un muro completamente coperto di gomme masticate di diversi colori. E' stata ribattezzata l'attrazione più schifosa al mondo, tuttavia è anche una delle più frequentate a Seattle. A qualche centinaio di metri c'è invece il negozio più vecchio in attività della catena Starbucks.

Seattle è inoltre una città facilmente esplorabile a piedi. E' delizioso ed illuminante esplorare quartieri come Capitol Hill, Fremontl e lo è ancora di più con soste per deliziare il palato in ristoranti caratteristici come, 'Wild Ginger' per la cucina del sudest asiatico, 'Mamnoon', per quella mediorientale, 'Alder & Ash' per la 'New American, 'Roxy's Diner', che serve colazione tutto il giorno. 'Footprint Wine Tap' è invece il primo e unico 'keg-wine-on-tap bar' della città. I calici di vino vengono serviti in stile birra alla spina. Il profumo di cacao inebria chiunque entri da 'Rey Amargo', un negozio che vende prodotti al 100% a base di cacao messicano.



