Shopping Tourism, 2,1 milioni in Italia nel 2023 con +7% su 2019

Sono 2,1 milioni i turisti che hanno scelto quest'anno l'Italia per una vacanza all'insegna dello shopping (+7% sul 2019). Via Montenapoleone sale quest'anno al secondo posto nella classifica mondiale per valore retail per metro quadro (18mila euro, +31% sul 2019).

Nel 2025 il numero di outlet village e department store attivi sfiorerà quota 100 (28 outlet village e 71 department store), rendendo l'Italia sempre più centrale nella geografia delle destinazioni scelte dai turisti, stranieri e non, con questa motivazione. Sono i dati chiave presentati dalla società di ricerca Risposte Turismo in apertura della sesta edizione di Shopping Tourism - il forum italiano che si è tenuto a Roma.

Per quanto riguarda il mercato statunitense l'analisi effettuata mostra come siano sempre Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze le città che - in quest'ordine - tale segmento della domanda associa allo shopping, considerandole destinazioni adatte per svolgere questa attività. Per quanto riguarda altri centri di minori dimensioni, l'indagine ha evidenziato come Bologna e Genova abbiano registrato punteggi superiori ad altre località quali Taormina, Cortina e Capri.

Complessivamente (shopping tourist e non) l'indagine fa emergere come il 91% degli statunitensi in viaggio in Italia non rinuncerebbe all'acquisto di prodotti italiani: su tutti la gastronomia (al 53% tra la tipologia di prodotto che gli americani acquisterebbero "assolutamente") seguita dagli articoli di moda.

"Il turismo legato allo shopping - dice spiega Ivana Jelinic presidente e ceo dell'Enit - consente di amplificare tutta la portata valoriale del Made in Italy. Armonizzare l'offerta turistica con i prodotti che sono rappresentazioni dell'immagine dell'Italia è un atto di consapevolezza dell'esclusività italiana e di tutte le espressioni creative, produttive, artistiche della nostra Penisola. Abbiamo il dovere di diffondere questa immagine nel panorama internazionale nel migliore dei modi anche offrendo pacchetti integrati con le meraviglie del lifestyle italiano che si traducono in prodotti concreti". La prossima edizione del forum si terrà a Milano venerdì 23 febbraio 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA