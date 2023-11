Amati dagli ospiti, Airbnb lancia una collezione di case apprezzate

Più di 7 milioni di annunci nel mondo. Tutti spazi unici nel loro genere, dalle più aristocratiche dimore storiche all'attico di design in centro a Milano fino alla casa immersa nella natura più rigogliosa del Brasile. Come orientarsi nella scelta di una prenotazione su Airbnb? È proprio per aiutare gli ospiti a capire esattamente se uno spazio possa soddisfare le proprie esigenze che la piattaforma lancia oggi tre novità: Amati dagli ospiti, una collezione composta dai 2 milioni di alloggi più apprezzati su Airbnb in base a valutazioni, recensioni e affidabilità dell'host; valutazioni e recensioni rinnovate con un nuovo design della pagina dedicata e nuove funzionalità, per mostrare in modo più efficace la qualità di ogni spazio; e nuovi strumenti nella scheda degli annunci che consentono agli host di gestirli al meglio e mettere in risalto le informazioni più importanti per gli ospiti, incluso un tour fotografico basato sull'intelligenza artificiale.

"Spesso si dice che il check-in sia il momento della verità, quello in cui si scopre se l'alloggio è all'altezza delle aspettative - spiega Brian Chesky, co-fondatore e Ceo di Airbnb - E, troppe volte, si rimane delusi. Da oggi le cose cambieranno" e grazie a queste novità "sarà possibile sapere esattamente cosa aspettarsi durante il soggiorno".

Gli alloggi della collezione Amati dagli ospiti hanno infatti recensioni eccellenti (oltre 4,9 stelle di media), sono particolarmente affidabili (solo 1% di cancellazioni da parte degli host o problemi di qualità che hanno richiesto l'intervento del team di assistenza clienti) e hanno punteggi elevati in categorie quali facilità di check-in, pulizia, accuratezza dell'annuncio, comunicazione con l'host, posizione e rapporto qualità prezzo. Quasi due terzi sono proposti da superhost, da coloro cioè che già godono già di un'ottima reputazione per i loro elevati standard di ospitalità. Oltre 1 annuncio su 3 della collezione, poi, ha una tariffa giornaliera inferiore a 100 dollari. Gli alloggi sono disponibili in tutto il mondo e immediatamente riconoscibili sulla piattaforma. Basta cercare il nuovo badge nei risultati di ricerca e nella pagina dell'annuncio o applicare il filtro dedicato.

In Italia? Nel mondo ogni minuto vengono inviate oltre 100 recensioni a cinque stelle. Nel nostro Paese, da quando Airbnb è presente sino a settembre 2023, sono state lasciate oltre 18 milioni di recensioni. Da oggi oltre il 25% degli annunci è inserito nella collezione Amati dagli ospiti. Il 55% degli annunci più gettonati è gestito da donne, mentre il 23% da adulti più anziani.

Sul podio delle mete nostrane con più alta concentrazione di recensioni a cinque stelle spiccano Praiano (SA), Pienza (SI) e Positano (SA) seguite, in un'ideale top 10, da Castelrotto (BZ), Cisternino (BR), Castelnuovo Berardenga (SI), Asciano (SI), Mandello del Lario (LC), Gargnano (BS), Somma Lombardo (VA).

