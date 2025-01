Gli Airbnb più virali su TikTok nel 2024

Airbnb svela le tendenze dei viaggi e le esperienze memorabili più social dell'anno appena concluso attraverso l'analisi di visualizzazioni, like, commenti e condivisioni su TikTok. Ne emerge un 2024 che ha visto i globetrotter partire alla ricerca di avventure e di soggiorni unici da vivere e condividere sui social. Tra i luoghi che hanno catturato l'immaginazione di milioni di utenti spiccano una moderna casa sull'albero in una fattoria a Chilliwack, in Canada, uno chalet minimalista ricavato da un vecchio container sopra una cascata in Ohio, negli Stati Uniti, e una casa in stile modern-chic con vista mozzafiato sul mare di Skopelos, in Grecia. Questi alloggi, tra i più amati del 2024, devono la loro popolarità non solo al design unico e alla posizione suggestiva, ma anche al vasto numero di condivisioni su TikTok. Le mete insolite e gli alloggi più caratteristici diventano così i veri protagonisti del viaggio e creano un effetto domino di ispirazione e condivisione. In particolare, alcuni dei contenuti più virali dell'anno scorso hanno messo in evidenza architetture eccentriche, situate in mete fuori dalle solite rotte. Tra gli altri alloggi Airbnb più virali ci sono una casa colorata nel centro di Mérida, in Messico, che offre totale relax e tranquillità; una residenza all'interno di un lussuoso ranch a Beaumont, in Texas, per una vacanza in famiglia; una casa sull'albero in un bosco nel South Devon, in Inghilterra, dotata di vasca idromassaggio e sauna; e un'accogliente baita in un paesaggio lussureggiante di San Julian, a El Salvador, sopra una laguna che offre agli ospiti la possibilità di disconnettersi dallo stress della quotidianità e vivere un'esperienza indimenticabile in un paradiso naturale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA