Viaggi 2025, esperienze indimenticabili in Finlandia

La destinazione più felice al mondo si prepara ad accogliere i viaggiatori con novità ed esperienze uniche: famosa per i suoi paesaggi e le sue antiche tradizioni, la Finlandia è il luogo perfetto per un viaggio all'insegna del relax, della cultura e dello svago a contatto con una natura selvaggia e affascinante.

Tante sono le esperienze da vivere e altrettante le novità: dalle leggendarie saune, massima espressione dello spirito finlandese, ai nuovi rifugi di design immersi nella natura, dai ristoranti stellati ai vibranti festival culturali. Nel 2025 il nuovo treno VR Group unisce comfort e sostenibilità e permette di viaggiare lungo tutto il Paese come se fosse a bordo di un elegante hotel. In estate aprirà nella regione dei laghi il resort dal design nordico Kotona Manor, immerso nella natura e rifugio ideale per chi cerca serenità e raffinatezza. L'hotel Nivunki Village, a Muonio in Lapponia, è un'esclusiva struttura ricettiva che offre soggiorni in igloo di vetro, eccellenze gastronomiche locali e incontri ravvicinati con le renne.

Adagiato sulle sponde del lago artico e circondato dalle foreste incontaminate lapponi, l'Aito Igloo & Spa Resort di Rovaniemi è un'oasi dove riconnettersi con la natura e con sé stessi. Gli alloggi sono galleggianti sul lago o sospesi tra gli alberi e permettono di abbandonarsi al relax e di godere dei suggestivi panorami nordici e, con un po' di fortuna, di assistere al magnifico spettacolo dell'aurora boreale. Il ristorante Kaihu con sauna galleggiante sul lago Saimaa accoglie visitatori da tutto il mondo: è un gioiello architettonico che unisce design e rispetto del paesaggio locale, con piscine riscaldate e terrazze panoramiche da cui godersi la meravigliosa regione dei laghi e di Mikkeli. A Ruka, nel cuore della Lapponia, apre il Base Eat&Heat, ristorante con sauna: situato sulla vetta Saarua, il locale offre vasche idromassaggio, una terrazza per il relax all'aperto e una piscina fredda per rigenerarsi, con vista panoramica sulla riserva naturale di Valtavaara. A Rovaniemi il locale Wntr Sauna reinventa il concetto di benessere per gli amanti del nuoto invernale: dalla sauna, infatti, si può fare un tuffo nelle acque gelide del fiume Kemijoki per poi riscaldarsi accanto a un falò e gustare una zuppa di gulasch di renna. A rendere l'esperienza ancora più autentica è la presenza di un esperto di saune che racconta aneddoti e svela i segreti nascosti di questo rituale ancestrale di benessere.

Tra i tanti appuntamenti spicca l'80esimo anniversario dei Mumin, amati personaggi fiabeschi finlandesi, frutto del genio di Tove Jansson: per celebrarli sono previsti una mostra presso l'Ham Helsinki fino all'inizio di aprile, una visita al Mumin museo al Tampere Hall e una mostra al Museo di architettura e design di Helsinki da ottobre. Sempre nella capitale riapre dopo un accurato restauro Finlandia Hall, iconico spazio e gioiello architettonico che offrirà un ricco programma di mostre, concerti e nuovi concept di ristorazione e, per la prima volta, l'accesso agli spazi ricettivi progettati originariamente da Alvar Aalto. Merita una vista la città di Oulu, Capitale Europea della Cultura nel 2026, che a marzo ospita il festival Frozen People, evento di musica elettronica contemporanea e di arte nordica, con performance, installazioni, arte luminosa e suoni sul ghiaccio del Mar di Botnia.

A Ruka-Kuusamo il ristorante Tapio è la stella Michelin più settentrionale del mondo: il locale celebra la purezza della cucina finlandese, utilizzando ingredienti locali per creare piatti che raccontano la storia del territorio. In questa cornice d'eccezione, le magiche luci dell'aurora boreale trasformano ogni cena in un'esperienza indimenticabile. Infine merita una sosta culinaria anche il ristorante The Room, una stella Michelin di Helsinki, l'intimo ristorante dello chef Kozeen Shiwan: con appena 14 coperti in questo tempio gastronomico si vive un'esperienza culinaria immersiva che invita gli ospiti a scoprire un menu ispirato alla vita e alle radici dello chef, per un dialogo perfetto tra creatività, sapori e emozioni.



