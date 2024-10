In Gran Bretagna sul treno con Harry Potter

(di Ida Bini) Nel cuore della Scozia, quando il treno della West Highland Line attraversa lo spettacolare viadotto di Glenfinnan, il pensiero corre a Harry Potter e ai suoi viaggi a bordo dell'Hogwarts Express per raggiungere la scuola di magia e stregoneria: stessa atmosfera e in parte stesso tragitto, un viaggio iconico attraverso le bellezze del Paese. La ferrovia panoramica parte da Glasgow e attraversa paesaggi aspri, costeggia laghi e viaggia lungo la remota natura selvaggia di Rannoch Moor e il Parco Nazionale di Loch Lomond e Trossachs. A seconda dell'itinerario scelto, i passeggeri possono esplorare la storica città di Oban e la grandiosità del Ben Nevis da Fort William. In realtà il treno di Harry Potter esiste davvero: The Jacobite Train ha una locomotiva a vapore e, dal 1984, opera su parte della West Highland Line partendo da Fort William, una piccola città poco distante da Edimburgo. E' un treno turistico per gli appassionati dei film del celebre maghetto ma anche per chi vuole attraversare lentamente paesaggi bellissimi. Questo e il treno della West Highland Line scozzese non sono gli unici panoramici che si possono scegliere per ammirare il Regno Unito dalle rotaie: gli appassionati di ferrovie possono salire a bordo di convogli di altri tragitti, tutti panoramici e ricchi di fascino, in attesa degli appuntamenti di 'Railway 200' che il prossimo anno celebrerà i due secoli di ferrovie britanniche, dalla pionieristica Stockton and Darlington Railway a vapore nel 1825 alle sofisticate reti di oggi.

I treni d'epoca di Saphos Trains offrono viaggi panoramici e nostalgici attraverso le colline delle Cotswolds e lungo la costa del Kentish, con siti storici e viste suggestive come le White Cliffs of Dover. In questo periodo autunnale i viaggi sono esaltati dallo sfondo scenografico delle foglie che cambiano colore.

A bordo dei treni a vapore di Steam Dream si possono fare lussuose escursioni di più giorni: da Londra a Exeter attraverso la campagna del Wiltshire e del Somerset, oltre a itinerari verso i mercatini di Natale di Bath, Chester e York.

Abbinando viaggi in treno con soste in pub tradizionali lungo il percorso, i Rail Ale Trails offrono ai viaggiatori un mix di paesaggi e foliage autunnale, visite a villaggi e città storiche e degustazioni di birre locali, in diverse parti della Gran Bretagna. La East Lancashire Railway organizza Ales of the Rails nella Irwell Valley, mentre la Great Scenic Railways gestisce Rail e Ale Trails su varie linee del Devon e della Cornovaglia.

Tutti offrono la possibilità di esplorare paesaggi e di gustare birre diverse: ogni tour comprende un biglietto di andata e ritorno e varie offerte aggiuntive, a seconda del percorso ferroviario, dalle visite storiche guidate ai pranzi nei pub.

L'itinerario che abbraccia 12 destinazioni tra Salisbury ed Exeter offre un assaggio di quattro contee: Wiltshire, Somerset, Dorset e Devon.

Ravenglass and Eskdale Railway è un treno storico che viaggia per 11 km attraverso il Lake District: è una ferrovia a scartamento ridotto che parte dal villaggio costiero di Ravenglass e arriva a Dalegarth for Boot, vicino alle montagne più alte d'Inghilterra, attraverso la Cumbria e alcuni siti storici come Ravenglass Bath House. La ferrovia propone anche eventi stagionali speciali: ad Halloween, per esempio, si viaggia su una treno a doppia testa, trainato cioè da due locomotive a vapore d'epoca.

La Settle-Carlisle Railway è una delle linee ferroviarie più panoramiche e storiche della Gran Bretagna, che si estende per 117 km attraverso i paesaggi dello Yorkshire Dales National Park e della Eden Valley. Famosa per i suoi panorami, per l'ingegneria come il viadotto Ribblehead e per le numerose gallerie, ha due tratte: Leeds-Settle-Carlisle e Leeds-Bentham-Morecambe. Diversi operatori, tra cui la lussuosa Northern Belle, effettuano servizi autunnali di treni a vapore lungo il percorso.

Per avventure ferroviarie più lunghe e coinvolgenti, Rail Trail propone una serie di itinerari della durata di cinque giorni: viaggi panoramici su treni storici con esperienze coinvolgenti, specifiche per ogni regione, e di lusso con immersioni profonde nella cultura, nella storia e nella gastronomia locali. I tour spesso includono l'accesso esclusivo a siti storici, degustazioni private presso vigneti e birrifici locali e passeggiate guidate attraverso villaggi storici e campagne. I punti salienti includono un tour intorno a Chester e all'acquedotto di Pontcysyllte, sito Unesco, e un percorso su tre diverse ferrovie storiche attraverso Cotswolds, la Foresta di Dean e la Valle di Wye.

Per maggiori informazioni: visitbritain.org/it



