Voglia d'Irlanda prima del rientro a scuola e lavoro

È la strada segnalata più lunga del mondo, 2500km, 9 contee, 5 parchi nazionali, 2 Dark Sky Reserves, 63 spiagge Bandiera Blu delle quali 43 si sono aggiudicate il Green Coast Award, e 7 marine Bandiera Blu.



La sua lunghezza e la varietà di tesori storico-naturalistici offrono più di una buona ragione per programmare un viaggio subito dopo l’alta stagione estiva, da settembre in poi, sfruttando i collegamenti aerei che da diversi scali italiani portano direttamente a ovest, atterrando negli aeroporti di Cork, porta a sud della Wild Atlantic Way; Shannon, nella contea di Clare, poco più a sud di Galway, e Knock, nella contea di Mayo, porta ideale per il grande nord.

Settembre: maggiore disponibilità, meno persone e tante offerte a partire dai voli

La Wild Atlantic Way a fine estate offre la possibilità di partire con tariffe più basse sui voli, come quella, offerta da Ryanair per Cork, Shannon e West Airport a partire da E. 29,90, per le tratte da numerose città italiane. Sia che si scelga di puntare dritto verso nord, per ammirare, magari, le scenografiche asperità di Malin Head, selvaggio e affascinante promontorio del Donegal, sia che si scelga di vivere la vivacità della contea di Galway, c’è davvero l’imbarazzo della scelta e si può spaziare tra hotel di charme, soggiorni active o preziosi momenti di relax a stretto contatto con la natura.

5 proposte per godersi la Wild Atlantic Way a fine estate



5 giorni nel Donegal

Si chiama Harvey’s Point Lakeside Resort e si trova in un punto dolcemente selvaggio e bellissimo sulle rive di Lough Eske. Il resort propone interessanti pacchetti di 5 notti in una raffinata Executive o Lakeshore suite, colazione, pranzo speciale della domenica, tre cene al rinomato ristorante gourmet Lakeside,degustazioni, workshop di cucina e di tessitura a mano e passeggiata nella natura accompagnata da una guida. Volendo si può usufruire di un tour guidato privato con autista e nei dintorni si possono visitare i castelli di Glenveagh e di Donegal. Consigliata anche un’escursione a bordo del Donegal Bay Waterbus.

Fuga nel Connemara

Nella contea di Mayo, si può trascorrere un romantico soggiorno al Delphi Lodge, deliziosa casa di campagna del 1830 trasformata in hotel, rifugio preferito da chi pratica la nobile arte della pesca alla mosca e ideale per allontanarsi da tutto e da tutti con grande grazia, in uno degli scenari più spettacolari del Connemara. Oltre alla colazione in perfetto Irish Style, la tariffa include anche una gita in barca sulle acque di Finn Lough, sulle quali si affaccia il lodge, e una cena gourmet per due con una bottiglia di vino. Sempre nel Connemara c’è la possibilità di immergersi nella natura, prenotando un’escursione in bici elettrica.

Un giorno perfetto tra le Aran e le Cliffs of Moher

La compagnia Doolin Ferries Co., con il codice WAW10, permette di godere di speciali tariffe scontate fino al 31 ottobre per i viaggi a bordo di un traghetto express in partenza dal porto Doolin, che permettono di farsi incantare dalla magia delle isole Aran e di godersi una crociera alle celeberrime Cliffs of Moher, nella contea di Clare. Si può iniziare presto la giornata, raggiugendo l’arcipelago, e finirla in bellezza, ammirando le altissime scogliere dal punto di vista più particolare: quello dal mare. Naturalmente, ci si può far ammaliare da tutta questa bellezza anche in modalità slow, programmando le visite in più giorni.



Escursioni alla scoperta della contea di West Cork

Il clima irlandese sa ancora essere amico a settembre e l’area di West Cork offre numerose opportunità per fare delle escursioni che permettono di scoprire la natura della Wild Atlantic Way, in una zona famosa per le sue eccellenze gastronomiche. In questo mese va in scena anche A Taste of Cork, un festival interamente dedicato al gusto, apprezzato dai foodies irlandesi e di tutto il mondo. Facendo base al Celtic Ross Hotel, si ricevono in dono una mappa dei sentieri della zona per fare dei trekking ad alto tasso emozionale e un cestino per un pic-nic squisito a base di prodotti locali.



Ring of Kerry vista mare (e con campo da golf e rapaci)

L’area chiamata The Ring of Kerry, nell’omonima contea, senza far torto alle altre zone, è uno dei punti più belli della Wild Atlantic Way e godersela, magari, alla fine del mese di settembre, quando le visite si diradano offre la possibilità di scoprirla in totale tranquillità. Le proposte del Parknasilla Resort combinano il meglio che si può desiderare da questa piccola penisola, uno dei lembi di terra più a ovest dell’isola: raffinata eleganza; mare splendido proprio davanti alla propria finestra, con una vista spettacolare; cucina d’autore; benessere e attività olistiche; una tenuta da esplorare dove il verde e il blu sono incontaminati e un golf club in riva all’oceano. I suoi speciali pacchetti che partono da 560 euro a coppia, per i soggiorni a prezzo scontato infrasettimanale, combinano 2 pernottamenti, cena gourmet al ristorante Pygmalion, accesso alla Spa e all’area pool, green fee ridotto per il golf, eco-passeggiate guidate e uno speciale incontro con i rapaci.

www.irlanda.com

Riproduzione riservata © Copyright ANSA