Tutto Halloween tra hotel spettrali e viaggi da brivido

ROMA - Che sia per celebrare Ognissanti o per festeggiare la più pagana Halloween o ancora solo per concedersi un minifuga prima della lunga "tirata" di lavoro e scuola fino a Natale saranno oltre 7 milioni gli italiani che si concederanno un piccolo viaggio per il ponte del 1 novembre. Esattamente secondo i calcoli di Federalberghi 7 milioni e 24 mila gli italiani tra maggiorenni e minorenni e il 90,7% di loro resterà in Italia.

Da un'analisi di Kayak.it sul Ponte di Ognissanti emerge che: New York si conferma la città più cara sia per il prezzo del volo – complici le lunghe distanze –sia in termini di costi di pernottamento (con una media di 242 € per una notte in camera doppia in hotel 3/4 stelle). Tra le città europee, Londra (in media 141 € a notte) e Amsterdam (124 € a notte) si confermano le città più care dove alloggiare. Lisbona vede un aumento di prezzi per i soggiorni del 15% rispetto all’anno precedente, mentre Amsterdam una diminuzione del 19% rispetto al 2016, quando si pagava in media per una camera ben 154 €. I voli più economici sono per Praga e Barcellona, entrambe le destinazioni prevedono una spesa media di 69 €. La Spagna è tra le destinazioni più gettonate, con ben 3 delle sue città nella top 10 (Madrid, Barcellona e Valencia).

Per quanto riguarda l'Italia, Roma, Firenze e Venezia si confermano regine del podio di questa speciale classifica italiana, con la Città Eterna salda al primo posto per due anni consecutivi. Diversamente, nel 2017 Venezia cede a Firenze il secondo gradino del podio. Tutte le destinazioni presenti nella classifica 2017 registrano aumenti di popolarità, in particolar modo cresce del 288% l’interesse per Roma, del 198% quello su Firenze e un aumento di ricerche per Torino del 190%. New entry nella classifica 2017 Torino e Milano, rispettivamente al quarto e quinto posto, posizioni che nel 2016 erano invece occupate da Matera e Lucca.

Nel 2017 la città più cara è risultata essere Venezia con una spesa media a notte di 125 € mentre la più economica Torino con una media di 82 € di spesa a notte. Nel 2016 invece la città più cara è stata Matera che prevedeva una spesa media di 163 € per notte, mentre la più economica Firenze con una media di 96 € a notte.

