Natale in città, sulla neve e nei borghi

(di Ida Bini)

Per vivere la magia del Natale, i suoi riti e le sue suggestioni, vi accompagniamo in 4 località ricche di atmosfera: a Napoli, la città di san Gennaro e dei presepi; sulla neve del Trentino; a Greccio, il borgo amato da san Francesco, e a Grado, destinazione friulana di mare e terme.

A Natale Napoli si illumina di un'atmosfera ancor più autentica tra percorsi sacri, arte urbana e la via dei presepi più famosa al mondo. Ogni angolo racchiude storie intrise di fede, arte e tradizione, sulle quali emerge sempre la figura di san Gennaro, uno dei simboli più amati e venerati da secoli. L'affascinante storia del patrono della città è conservata nel museo del Tesoro, accanto al Duomo, e rappresenta una tappa imprescindibile per chiunque visiti Napoli. Il polo museale custodisce uno dei tesori più preziosi al mondo, secondo solo a quello della Corona inglese, tra gioielli, opere d'arte e oggetti donati come ex voto nel corso dei secoli da fedeli, nobili e regnanti. Tra i pezzi più emblematici la mitra del Santo, un capolavoro ornato con oltre 3mila pietre preziose. Il museo, inoltre, offre la possibilità di immergersi nella storia del Santo attraverso installazioni multimediali, video mapping e percorsi interattivi. Fino al 25 gennaio è possibile ammirare la mostra 'Una Nuvola Come Tappeto' di Giulia Piscitelli con un 'naso' in gesso dorato, opera ispirata a una leggenda legata alla ricostruzione del naso della statua del santo dopo un atto vandalico. I più piccoli hanno un percorso audioguidato appositamente studiato per loro, disponibile in 12 lingue, incluso il napoletano. La narrazione, arricchita dalle voci di Patrizio Rispo e Nunzia Schiano, interpreti di una popolare serie tv, rende la storia del santo accattivante e adatta a tutte le età. L'arte e la devozione del Santo si manifestano anche a Forcella, dove campeggia il murales realizzato dal celebre steet artist Jorit Agoch: l'opera, alta circa 15 metri, raffigura san Gennaro come un protettore degli umili e delle periferie. Ma a Natale tappa d'obbligo è San Gregorio Armeno, la via dei Presepi, dove antiche botteghe confezionano a mano personaggi del Presepe napoletano, una tradizione che negli anni è rimasta viva grazie anche alla passione di tanti artigiani che riproducono personaggi della Natività ma anche politici, sportivi e personaggi dell'attualità. Tante le botteghe da visitare così come il monastero di san Gregorio Armeno che si sviluppa attorno al chiostro con una fontana in stile barocco.

Suggestiva è l'atmosfera che si respira in Val Gardena, valle delle Dolomiti patrimonio naturale dell'Unesco, con 500 km di piste, 30 di sentieri per escursioni e 115 di piste per lo sci di fondo. A dicembre diventa il paradiso degli sport sulla neve e di suggestivi mercatini di Natale, in particolare quello di Ortisei, aperto fino al 5 gennaio, con prodotti artigianali, gustosi dolci, piatti caldi della tradizione, oltre a liquori pregiati e vini altoatesini. Per l'occasione le Lodenlounges, accoglienti casette gastronomiche che invitano a degustare, trasformano il capoluogo della Val Gardena in una fiaba invernale. Anche il programma di eventi è ricco di concerti, spettacoli e manifestazioni. Il mercatino di Selva, Mountain Christmas, ha una lunga striscia di lucine, alla quale sono appese piccole cabine della funivia in legno, trasferendo idealmente le piste da sci lungo le vie del paese. Anche qui fino al 5 gennaio ci sono stand dove gustare un aromatico vin brulè o un dolce di Natale, acquistare gli addobbi e ascoltare melodie natalizie. Dal 27 al 30 dicembre, inoltre, si svolge il concorso di sculture sulla neve: a Selva Val Gardena gli artisti si divertono per 3 giorni a realizzare le loro figure a mano, senza l'utilizzo di strumenti elettrici, da un blocco rettangolare di 3x3x3 metri. Quest'anno il concorso rende omaggio alla musica, in occasione del centenario della banda musicale di Selva di Val Gardena, che si celebrerà nel 2025.

Incorniciato dalle colline della Valle Santa, in provincia di Rieti, il borgo di Greccio è un gioiello ricco di fascino e atmosfera, tutto da scoprire. Fondato nell'XI secolo è famoso perché nella notte di Natale del 1223 Francesco d'Assisi vi rappresentò per la prima volta la Natività di Gesù con persone e animali viventi. Il santo di Assisi visse per alcuni anni nel borgo laziale, dove sorge un maestoso santuario francescano, al cui interno si trova la cappella del Presepio. Anche quest'anno fino al giorno dell'Epifania, come da tradizione, Greccio si immerge in un'atmosfera da fiaba, celebrando l'attesa del Natale con la mostra mercato dell'artigianato per il presepio e con le tipicità gastronomiche da gustare nei ristoranti locali. Oltre a visitare il borgo medievale è d'obbligo una tappa al museo internazionale del presepe, al sentiero degli artisti, alla collegiata di san Michele Arcangelo e al villaggio natalizio.

Grande protagonista è la rappresentazione del primo presepe vivente, curata dalla Proloco, una delle più suggestive rievocazioni storiche italiane, che si svolge in sei scene che vedono come interpreti gli abitanti del luogo in costumi d'epoca.

Durante le festività Grado, incantevole lingua di terra sospesa tra terra e mare del Friuli Venezia Giulia, si trasforma in un villaggio natalizio con luci, decorazioni, concerti e spettacoli per tutta la famiglia. Gli eventi iniziano con la rassegna dei presepi, che rimarranno esposti a Palazzo dei Congressi fino al 12 gennaio. Proprio quest'anno il presepe di piazza San Pietro proviene da Grado: ambientato nella grande laguna circondata da isole e isolotti, rappresenta la Natività in un casone, la tipica costruzione di canne dei pescatori. A Grado meritano una visita il mercatino di Natale di viale Regina Elena e la casetta di Babbo Natale; tra gli eventi, il più atteso è l'arrivo di Babbo Natale in barca dalla laguna fino alla sua casetta il 24 dicembre; il 26 da piazza Biagio Marin si svolge la marcia del Panettone, gara non competitiva per le vie del centro, e il 28 dicembre Palacongressi ospita lo spettacolo 'Disney Christmas', con le più belle canzoni Disney. Infine il 28 dicembre si svolge il Drone Show con 80 droni che illuminano il cielo in un emozionante racconto della storia di Grado.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA