Halloween, a caccia di fantasmi nei parchi a tema

Per il mese di Halloween i parchi a tema di tutta Italia ospitano le migliori attrazioni horror e una serie 'mostruosamente' divertente di parate e spettacoli che coinvolgono grandi e piccoli. Tra streghe, scope volanti, zombie e zucche, ecco alcuni indirizzi da non mancare per celebrare l'evento più pauroso dell'anno.

Cinecittà World, il parco divertimenti di Roma, ospita la festa più grande con tre Halloween Nights (31 ottobre, 1 e 2 novembre) tra cene a tema, spettacoli, concerti, dj set e la paurosa parata Zombie Walk. Tra le 17 attrazioni aperte fino al 3 novembre, il labirinto di zucche per i bambini e il proprio funerale con una cerimonia completa di carro funebre, bara e un funeral party. La Halloween Street accoglie con le sue ambientazioni da brivido tra zucche, scheletri, fantasmi, vampiri assetati di sangue e i morti viventi del Cimitero del Cinema. E, ancora, Inferno, la più grande montagna russa indoor in Italia che sfreccia tra i gironi danteschi; la Horror House in cui si attraversano i set dei film horror più famosi della storia e 'Il Risveglio dei Morti Viventi' al padiglione Cinetour. Novità di quest'anno, U571 Escape, la prima escape room ambientata in un sommergibile della Seconda Guerra Mondiale. Info: cinecittaworld.it Roma World, il parco dedicato all'Antica Roma. è invaso fino al 3 novembre da zucche e balle di fieno, con laboratori di intaglio e decorazione per i più piccoli presso la Taberna. I più grandi possono mettersi alla prova con l'Escape Horror Night - Il rito del sangue, per sfidare la paura fino all'alba in un vero set cinematografico tra indizi e tranelli, ambientato in un antico villaggio romano, dove le forze oscure hanno riportato in vita una legione di morti viventi. Info: romaworld.com Fino al 3 novembre Gardaland si veste di nero e arancio tra vampiri, zucche, fantasmi e mostri. Tante le iniziative e gli eventi a tema Halloween: concerti, dj set, spettacoli, parate e l'attrazione Wreckage - The Horror Experience, un inedito tunnel che promette di vivere un'esperienza in movimento altamente immersiva per ospiti maggiori di 14 anni. Il 31 ottobre sono previsti anche un concerto e uno spettacolo con Benji & Fede, Coma Cose e Fred De Palma live dal palco di Piazza Jumanji.

Info: gardaland.it A MagicLand, alle porte di Roma, in collaborazione con l'ambasciata del Messico, si potrà celebrare il 'Día de los Muertos', l'Halloween latino, con decorazioni, cibo e musica messicani, tra sfilate di zombie, percorsi dell'orrore e spettacoli teatrali. Sono 20 le attrazioni a tema Halloween, tra cui horror house, parate e animazioni itineranti e, tra le novità, la Horror Zone Apocalypse Valley, un viaggio spaventoso in cinque zone post-apocalittiche. Per i più piccoli sono previsti eventi e spettacoli, come il 'Viaggio nella Foresta dei Ricordi' e la 'Gattobaleno Witch Parade'. Info: magicland.it Animazioni itineranti, spettacoli, musica, parate e più di 40 giostre attendono i più piccoli al parco Leolandia, in provincia di Bergamo, che festeggia HalLEOween anche con tante novità.

Sotto la protezione di Argo e degli altri draghi del parco, insieme ai migliori personaggi dei cartoni animati, i bambini possono entrare nella nuova area tematica 'Draghi e Leggende', popolata di magiche creature, con scivoli e tanti giochi. Novità anche per gli spettacoli dal vivo come il musical 'Le Streghe della Luna' e il nuovo show acrobatico 'L'Oracolo della Magia'.

I festeggiamenti culminano il 31 ottobre fino alle 21.30 con eventi speciali e uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Info: leolandia.it Dal 31 ottobre al 3 novembre Halloween prende possesso di Italia in Miniatura, a Rimini: il parco tematico appare infestato da strane presenze con sirene giganti che emergono dai mari, troll che calano dalle Alpi e spaventosi zombie, mummie e gatti neri che popolano Piazza Italia, dove imperversano battaglie di incantesimi. Il parco a tema Halloween svela i suoi tesori, come le oltre 300 miniature di monumenti d'Italia e d'Europa e nuove attrazioni mozzafiato. Ogni giorno show no stop con maghi, bolle di sapone, illusionisti e trampolieri e la Strega Truccabimbi.

Info: italiainminiatura.com



