Living History, a Torino rivive l'atmosfera di Bridgerton

(di Ida Bini) Preziosi costumi d'epoca, percorsi a lume di candela in palazzi storici, musica e balli rievocatori in sontuosi saloni: è la nuova frontiera del turismo esperienziale, che a Torino vede nascere il nuovo format culturale 'Living History'. Sulla scia delle celebri serie televisive di genere storico-rievocativo, come 'Bridgerton' o 'La legge di Lidia Poët', si rivive l'atmosfera del passato, in particolare del periodo napoleonico e di fine Ottocento. "Le ultime tendenze del turismo - afferma Laura Audi di Somewhere tour operator e creatrice del tour - ci raccontano che viaggiatori e turisti amano sempre di più le grandi serie tv, soprattutto quelle di genere storico, e che amano visitare le incredibili location storiche d'Europa non come semplici spettatori ma come ospiti speciali" Dunque non più solo la classica visita al museo, ma l'esperienza in cui fare un viaggio nel tempo e nella bellezza con aperture serali straordinarie, atmosfere ricreate con preziosi abiti d'epoca e il fascino di una storia ricreata in ogni dettaglio e soprattutto piccoli gruppi di visitatori per serate uniche. Il primo appuntamento è il 19 luglio, quando la Torino del 1806 riprenderà vita in un sontuoso ballo del monumentale Palazzo Falletti di Barolo con abiti storici, autentici cimeli napoleonici gelosamente custoditi nel caveau del palazzo, stoffe e gioielli preziosi. Al Gran Ballo saranno presenti eleganti dame e affascinanti cavalieri in uniforme che danzeranno in onore di Giulia e Tancredi, marchesi di Barolo. Come in un set cinematografico, Palazzo Barolo si trasformerà nel cuore pulsante della storia, ricreando il fascino di cui anche alcuni visitatori saranno ospiti speciali. La musica, i passi di danza, i costumi e le luci soffuse permetteranno di immergersi nell'eleganza del primo Ottocento, in un'atmosfera degna delle più celebri serie televisive dove il presente si fonde con il passato in una danza senza tempo. Il costo della partecipazione al ballo è di 35 euro a persona; i prossimi appuntamenti saranno a settembre anche in altri palazzi storici e con un'altra esperienza turistica - Torino: Tutto in una Notte - dove è prevista l'apertura serale di Palazzo Madama e di Palazzo Reale con attori in costume per piccoli gruppi guidati. Per maggiori informazioni. somewhere.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA