In vacanza a settembre, 5 destinazioni che emozionano

Sono sempre più numerosi i viaggiatori che decidono di partire per le vacanze a settembre, quando le temperature sono più miti e il minor flusso turistico permette di godersi con più tranquillità le meraviglie naturali e artistiche e le tante destinazioni aperte a prezzi meno alti.

Per il portale specializzato in campeggi e villaggi vacanze - campeggi.com - il 70 percento dei viaggiatori sceglie soprattutto le località di mare; il 40 per cento preferisce il Sud Italia, seguito dal Centro (30%) e dal Nord, a pari merito con le destinazioni oltreconfine (15%). A guidare la classifica delle regioni italiane più prenotate è la Puglia, che precede Toscana e Marche, con Trentino-Alto Adige e Abruzzo a chiudere la classifica delle prime 5.

A influenzare le scelte degli italiani in termini di alloggi all'interno dei campeggi e dei villaggi vacanze è in particolare la ricerca della comodità: il 50 percento predilige infatti bungalow e mobilhome dotati di ogni comfort, mentre il 20 percento punta sul camper. Negli altri casi è invece la convenienza economica a guidare la scelta: il 30 percento seleziona infatti la tipologia di alloggio principalmente sulla base delle offerte proposte dalle strutture. Infine, per quanto riguarda la spesa media per le vacanze — che nella metà dei casi vengono prenotate sotto data — i dati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre parlano di 2mila euro a settimana per una famiglia di quattro persone.

Per chi fa le vacanze in queste settimane, Campeggi.com ha selezionato alcune esperienze da vivere nel nostro Paese: dalle pedalate in Trentino allo snorkeling lungo le coste pugliesi, passando per le degustazioni nelle cantine toscane e il trekking alla scoperta delle meraviglie naturali abruzzesi.

La Via del Brenta è una pista ciclabile lunga oltre 80 chilometri che da Pergine Valsugana, in provincia di Trento, raggiunge Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Il percorso si snoda tra paesaggi montani mozzafiato, meleti, campi coltivati e borghi, costeggiando alcuni degli specchi d'acqua più belli del Trentino come il lago di Caldonazzo, che vanta ben 4 Bandiere Blu per le sue spiagge, attrezzate e curate nei minimi dettagli. Per una pausa rigenerante, si può raggiungere in bici anche la vicina Levico, celebre per le sue terme.

La Costa degli Etruschi, tra Livorno e Piombino, è una zona che unisce una storia antichissima a un'altrettanto ricca cultura enogastronomica, che può essere scoperta seguendo La Strada del Vino e dell'Olio. Il percorso, lungo oltre 150 chilometri, è nato per valorizzare la tradizione vitivinicola locale e per permettere a tutti i viaggiatori di scoprire i profumi e i sapori del territorio tra visite a frantoi e cantine — che a settembre sono in fermento dopo la vendemmia — degustazioni guidate e pranzi a base di ricette locali in suggestivi agriturismi immersi tra le colline toscane.

Tra chiese, rocche e abbazie, la provincia di Fermo, nelle Marche, è un museo a cielo aperto e una zona perfetta da scoprire a settembre, quando la natura che ricopre i pendii ai piedi dei Monti Sibillini inizia a cambiare colore. Da non perdere il piccolo centro di Torre di Palme, con la vicina Grotta degli Amanti, così come la Cripta affrescata di Sant'Ugo a Montegranaro, il borgo di Moresco e la sua torre eptagonale, l'Abbazia di San Ruffino e la rocca di Montefalcone Appennino. Per ammirare da vicino una meraviglia naturale si possono poi raggiungere le Lame Rosse, una formazione calcarea rossastra nota come il canyon delle Marche.

La Costa dei Parchi, in Abruzzo, è la destinazione ideale per chi vuole vivere il mare senza però rinunciare a escursioni e trekking in mezzo alla natura. A pochi chilometri dal litorale, infatti, è possibile ammirare le Gole del Salinello, un canyon creato nei secoli dalla forza erosiva dell'acqua; scoprire le cascate della Morricana; raggiungere a piedi, tra sentieri sterrati e mulattiere, i resti di Castel Manfrino; e immergersi tra i vicoli di Civitella del Tronto, che con la sua fortezza borbonica è uno dei borghi più belli d'Italia.

L'Area Naturale Marina Protetta di Porto Cesareo è un luogo caratterizzato da fondali bassi, acque turchesi, aree rocciose e spiagge candide che permettono di vivere il mare fino a fine settembre. Le sue caratteristiche rendono questo angolo di Salento un piccolo paradiso per gli amanti dello snorkeling: nella zona di Secca delle Murene, con un po' di fortuna, si può nuotare anche con le tartarughe marine e ammirare da vicino statue e reperti sommersi, come le cinque colonne di epoca romana di fronte a Torre Chianca.



