Locali storici d'Italia, porte aperte il 5 ottobre

Sabato 5 ottobre torna la Giornata nazionale dei Locali Storici d'Italia, con eventi speciali, visite guidate e degustazioni nei ristoranti, hotel e caffè che hanno fatto la storia e la cultura del nostro Paese. In questa quarta edizione 70 locali storici aprono le porte al pubblico per esperienze uniche e per permettere a tutti di ammirare i più antichi e prestigiosi esercizi pubblici, testimoni di bellezza e di cultura. Tra le novità di quest'anno i festeggiamenti per i 267 anni del celebre ristorante Del Cambio di Torino, lo stesso dove cenava d'abitudine Camillo Benso Conte di Cavour e, ancora oggi, assoluta eccellenza della ristorazione con lo chef stellato Matteo Baronetto. Tra i tanti locali aperti all'iniziativa, si potrà visitare anche l'Antico Caffè Greco di Roma, un vero monumento della Capitale in via dei Condotti che quest'anno riapre le sue porte all'attesa kermesse annuale dei locali storici.

Sempre a Roma un'importante new entry è il ristorante Il Vero Alfredo, entrato a far parte dell'associazione Nazionale Locali Storici d'Italia nel 2023. Il locale ha reso celebri le fettuccine omonime nel mondo con una ricetta unica apprezzata da celebriities, le cui foto tappezzano la storica sede di piazza Augusto Imperatore. Partecipano alla Giornata anche il Ristorante Locanda del Cerriglio di Napoli, la famosa taverna dove, il 24 ottobre del 1609, uscendo da una cena Caravaggio venne assalito e sfregiato; la Confetteria Pietro Romanengo fu Stefano di Genova, la più illustre d'Italia, famosa per i suoi frutti canditi di cui Giuseppe Verdi scrisse "condiva squisitamente ogni sorta di frutto"; il prestigioso Hotel al Sole - Palazzo Marcello di Venezia e per la prima volta il Caffè Confetteria Abrate di Torino, già fornitore della Real Casa. Porte aperte anche nell'Albergo Palazzo Seneca di Norcia, storico hotel con posta dei cavalli che nel tempo ha ospitato personaggi illustri, oggi restaurato in tutta la sua bellezza.

E, ancora, il Caffè dell'Ussero di Pisa, dove nel 1899 furono proiettate le prime immagini animate dei fratelli Lumiere; l'Antica Focacceria San Francesco di Palermo, dove la leggenda vuole che Giuseppe Garibaldi durante la conquista di Palermo passò a rifocillarsi, e il Ristorante da Berti di Milano, conosciuto come 'osteria dei ladri', e oggi frequentato da letterati e intellettuali.

