Passeggiate nei giardini tra profumi e colori

(di Ida Bini) Giardini, orti botanici, roseti, serre e parchi si aprono in primavera e regalano passeggiate nel verde e nella storia, rigenerando il corpo e migliorando l'umore. Dal Piemonte alla Sardegna, dal Trentino al Lazio, piccoli e grandi scrigni fioriti invitano a camminare tra i profumi e i colori e a visitare le residenze e le ville che li ospitano. Dal primo al 30 aprile la fioritura dei meli nella regione di Lana, in Alto Adige, si celebra con la manifestazione 'Lana in fiore', un mese di eventi dedicati ai fiori e alle erbe selvatiche del territorio che li ospita. Laboratori creativi, conferenze a tema, escursioni dedicate fanno e tanti eventi, a partire dal 5 aprile con l'inaugurazione della stagione golfistica, che abbina tee shots a prelibatezze primaverili servite direttamente sul green. Pochi km più a nord, a Merano, dal 24 al 27 aprile torna 'Merano Flower Festival', la festa dei fiori e delle piante con espositori provenienti da tutta l'Europa. Tema di quest'anno è 'Respect', che invita a scoprire la biodiversità che contraddistingue Merano. Imperdibile è una passeggiata nei giardini botanici di Castel Trauttmansdorff, aperti dal primo aprile al 9 novembre. Ad accogliere i visitatori 350mila fiori primaverili e nel Palmeto più di 90 varietà di camelie e colorati tulipani, oltre a 80 varietà di peonie arbustive. Infine la Terrazza dei Limoni, all'ombra di aranci e limoni, offre il luogo ideale per rilassarsi e per respirare il dolce aroma degli agrumi che proviene anche dalla sottostante limonaia.

Fino alla fine di aprile un milione di tulipani in centinaia di varietà colora i 60 ettari di uno dei parchi più ammirati al mondo, quello di Sigurtà a Verona, dove è protagonista il Festival Tulipanomania con tulipani, giacinti e narcisi.

Centinaia di varietà, tra tinte pastello e vivaci, forme lineari o frastagliate, caratterizzeranno questi fiori, simbolo dei Paesi Bassi, disposti in aiuole riprogettate anno dopo anno e liberamente all'ombra dei boschi. Novità di quest'anno, uno show garden con più di 100 varietà di tulipani. A Caprino Veronese il Giardino di Casa Biasi, paradiso botanico di oltre 16mila metri quadrati, accoglie i visitatori con un'ampia varietà di piante erbacee, arbusti e alberi, in un ambiente armonioso che esalta la biodiversità locale.

Da Pallanza, comune di Verbania, ci si imbarca per le bellissime isole Borromee, giardini di proprietà della famiglia Borromeo che dal Quattrocento vi hanno le proprie residenze. Sull'isola Bella si visitano i giardini terrazzati, abbelliti da statue e fontane secondo lo stile barocco, e, sull'isola Madre, i giardini botanici più antichi d'Italia con rare piante subtropicali, fiori e volatili esotici. Si passeggia su viali colorati e sotto pergolati ricoperti di glicini secolari fino al cinquecentesco palazzo Borromeo, con saloni riccamente arredati.

I giardini sono aperti fino al 2 novembre.

Il 29 marzo apre l'Orto botanico di Torino con visite durante il weekend e i festivi, dalle 10 alle 19. L'Orto sorge vicino al Parco del Valentino e prevede al suo interno un percorso per ipovedenti e non vedenti con schede in braille poste accanto agli esemplari vegetali che possono essere toccati e sentiti in vari modi. Tra i tanti appuntamenti, il mercatino delle piante dei volontari dell'Associazione Amici dell'Orto Botanico di Torino del 30 marzo e, dall'11 al 25 maggio, il XV corso di 'Introduzione all'Apicoltura'.

Il 21 aprile e il primo maggio il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, regala un'esperienza immersiva con una visita guidata tra piante aromatiche e fiori.

I partecipanti saranno poi coinvolti in un aperitivo realizzato con i fiori ed erbe del giardino, raccolti sul posto. Il 25 aprile, invece, è prevista una passeggiata guidata lungo i gradoni dedicati alle piante aromatiche, seguita da un picnic realizzato dalla storica locanda 'Il Cardello' per celebrare i sapori del territorio e le erbe aromatiche del giardino. Infine il 25 maggio si potrà gustare un pranzo floreale a base di erbe spontanee del giardino, con i loro sapori intensi e genuini, e di fiori di stagione, rendendo ogni piatto una piccola opera d'arte. Il Parco di Palazzo Varignana, in provincia di Bologna, vanta una collezione di querce di oltre 100 esemplari con 76 specie diverse: è uno dei patrimoni arborei di questo tipo più importanti in Italia. Il percorso profumato delle rose si fonde nel paesaggio con quello degli alberi; tra le 100 specie ci sono la Rosa Ballerina dai mazzi di fiori rosa dal centro bianco, come se fossero un tutù, e la Teasing Georgia, con i suoi grandi fiori gialli a forma di rosetta e fragranza di rosa thea.

Dal 21 aprile, in occasione del Natale di Roma, si apre alle visite il roseto della Capitale, che ospita una collezione botanica unica, composta da rose provenienti da tutto il mondo.

Il giardino che domina il Circo Massimo è diviso in due settori: quello più grande ospita 1.200 varietà di rose, tra botaniche, antiche e moderne, mentre quello più piccolo è destinato al concorso 'Premio Roma per le nuove varietà' che si svolge a maggio. Il roseto resterà aperto fino al 16 giugno. A Ischia i Giardini La Mortella aprono dal primo aprile con le loro meravigliose fioriture e con gli 'Incontri musicali di primavera', che riuniscono dal 5 aprile i giovani virtuosi provenienti dalle più prestigiose scuole di musica italiane ed estere. I Giardini sono un luogo ideale per passeggiare tra le piante tropicali, perdersi nelle sfumature dei fiori, ascoltare in sottofondo la musica di William Walton e godere degli emozionanti panorami sulla baia di Forio. I Giardini saranno aperto di martedì, giovedì, sabato e domenica ed eccezionalmente il lunedì di Pasquetta. Tra Oristano e Nuoro il parco Aymerich ospita piante rare e una grande varietà di orchidee selvatiche su un'oasi di 22 ettari appartenuta fin dal 1990 a una famiglia di marchesi. Situato nel borgo di Laconi, è il più grande parco urbano della Sardegna ed è caratterizzato da suggestivi sentieri naturalistici tra boschetti, grotte, laghi, cascate e rovine medievali.



