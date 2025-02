Le mostre del weekend, da Sandro Chia a Hammershoi

Le cover dei vinili firmate dai grandi maestri dell'arte, gli scatti di Alessandro Grassani, e ancora le opere su carta di Sandro Chia e la pittura di Vilhelm Hammershoi: sono alcune delle mostre della settimana.

MILANO - Una quarantina di scatti, articolati in quattro capitoli (Mongolia, Bangladesh, Kenya, Haiti), compongono la mostra di Alessandro Grassani "Emergenza climatica. Viaggio ai confini del mondo", allestita al Museo Diocesano di Milano dal 18 febbraio al 27 aprile. A cura di Denis Curti, il progetto si focalizza sulla migrazione climatica e su quanto il disastro ambientale possa spezzate legami antichi, riscrivendo il destino di intere comunità. Si intitola "Comanche (The enemy of everyone) la doppia personale dell'artista cubano Luis Gómez Armenteros in programma dal 18 febbraio (fino al 5 aprile) presso la Fabbrica del Vapore di Milano e dal 22 febbraio (fino al 18 aprile) nello spazio The Place di Bergamo. A cura di Giacomo Zaza, la mostra attraverso opere installative e site-specific vuole creare un laboratorio progressivo nel quale utilizzare vari media mettendo a confronto l'arte, il ruolo dell'artista, la società e le inevitabili questioni che circondano l'arte e le forme di consumo.

LECCE - Alla Fondazione Biscozzi - Rimbaud ETS dal 23 febbraio al 15 giugno la mostra "Sandro Chia. I due pittori.

Opere su carta 1989-2017", a cura di Lorenzo Madaro. Il progetto si concentra specificatamente sulla produzione di carte perché proprio questo supporto ha costituito per Chia un ambito privilegiato del suo fare, presentando al pubblico 100 opere dedicate a personaggi - Pinocchio, per esempio -, anatomie, narrazioni, ironia un po' tragica, scene buffe, amori, solitudini e malinconie che appartengono alla storia dell'uomo.

ROVIGO - Dal 21 febbraio al 29 giugno a Palazzo Roverella arriva la mostra "Hammershoi e i pittori del silenzio tra il Nord Europa e l'Italia", la prima dedicata a Vilhelm Hammershoi (Copenaghen, 1864-1916), il più grande pittore danese della propria epoca. A cura di Paolo Bolpagni, il percorso presenta un nucleo di lavori fondamentali dell'artista per approfondire i quattro ambiti portanti della sua ricerca: gli interni, le vedute architettoniche, quasi sempre prive di presenze umane, i ritratti e la pittura di paesaggio.

ROMA - Si intitola "Chiara Lecca. Dall'uovo alla dea nelle Stanze Segrete Doria Pamphilj" la mostra in programma dal 21 febbraio al 27 aprile negli Appartamenti Segreti di Palazzo Doria Pamphilj. A cura di Francesca Romana de Paolis, l'esposizione riunisce 11 opere dell'artista tra sculture, installazioni, lavori singoli e gruppi compositi che dialogano con gli arredi, i dipinti e le statue antiche, in un percorso legato ai quattro elementi (Fuoco, Aria, Terra e Acqua), tema esoterico caro alla famiglia Pamphilj. All'Instituto Cervantes dal 20 febbraio al 3 maggio la personale "Martín Chirino. Lo scultore del ferro" (1925 -2019), in occasione del centenario della nascita dell'artista. A cura di Marta Chirino e Alejandro Togores, la mostra propone, per la prima volta in Italia, una selezione di opere tra sculture, disegni e incisioni datate dal 1957 al 2011 che vogliono essere un omaggio ad uno degli artisti spagnoli più importanti del XX secolo.

CASTELNUOVO DI PORTO (Rm) - "Da Picasso a Warhol - Le vinyl cover dei grandi maestri" è allestita dal 22 febbraio al 2 giugno nelle sale della Rocca Colonna. A cura di Vincenzo e Giorgia Sanfo, con la collaborazione di Alessandra Mammì, Red Ronnie e Sergio Secondiano Sacchi, l'esposizione riunisce oltre 150 copertine di vinili, partendo da Alex Steinweiss, primo ad avere l'intuizione di inventare una grafica per le copertine musicali, passando da Jean-Michel Basquiat da Jean Dubuffet a Joseph Beuys, attraverso tutta la storia dell'arte contemporanea.

CORTINA D'AMPEZZO - Farsetti Arte ospita la mostra "Vittorio Corsini. Vicino a boschi, fughe e carezze", composta da una serie di lavori recenti, realizzati dal 2018 al 2022. Allestita dal 22 febbraio al 30 marzo, l'esposizione riunisce sculture e opere da parete che esplorano il tema del paesaggio, tra spazi aperti, spazi abitati e relazioni umani.



