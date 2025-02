Decine di migliaia di visitatori per la Domenica al museo gratis

Decine di migliaia di cittadini e turisti hanno visitato musei e parchi archeologici statali aperti gratuitamente per la #domenicalmuseo di febbraio, godendo liberamente del patrimonio culturale nazionale. Una opportunità che ha permesso di ammirare, oltre alle collezioni permanenti, i nuovi spazi e le opere presenti nelle diverse mostre in corso nei luoghi della cultura statali: dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma con la mostra "Il tempo del futurismo" al Parco archeologico del Colosseo con la nuova apertura degli Horrea Piperataria, dalla mostra "Gabriele Basilico. Roma" a Palazzo Altemps ai nuovi spazi di Palazzo Citterio al museo della Grande Brera di Milano, dai capolavori della GNAM in esposizione ai Musei Reali di Torino alle opere di Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta, solo per citarne alcune.

Di seguito si riportano i dati parziali finora comunicati dai musei e dai parchi archeologici statali: Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 16.690; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 14.173; Pantheon - Basilica di Santa Maria ad Martyres 12.569; Reggia di Caserta 10.577; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 10.545; Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 10.192; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 7.683; Galleria dell'Accademia di Firenze 6.595; Musei Reali di Torino 6.231; Castel Sant'Angelo 4.834; Palazzo Reale di Napoli 4.600; Terme di Caracalla 4.096; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 3.614; Pinacoteca di Brera 3.460; Museo e Real Bosco di Capodimonte - Museo di Capodimonte 3.421; Museo nazionale romano - Palazzo Altemps 3.219; Villae - Villa d'Este 3.219; Gallerie nazionali di arte antica - Palazzo Barberini 3.186; Musei del Bargello - Cappelle Medicee 3.060; Complesso monumentale della Pilotta 2.796; Museo storico del Castello di Miramare 2.664; Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 2.578; Certosa di San Martino 2.560; Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 2.490; Museo nazionale romano - Palazzo Massimo 2.383; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 2.217; Gallerie dell'Accademia di Venezia 2.070; Galleria Borghese 2.070; Museo di Palazzo Grimani 2.030; La lista completa sul sito del Ministero A questi dati si aggiungono i 19.527 visitatori del ViVe - Vittoriano e i 8.368 visitatori delle Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli, siti ad ingresso regolarmente gratuito.





