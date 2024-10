Le mostre del weekend, da Hokusai agli Etruschi

Dal maestro giapponese Hokusai agli Etruschi, dall'oro nell'arte antica e contemporanea fino agli scatti di Vivian Maier: sono le mostre di questa settimana.

PISA - Il massimo esponente dell'Ukiyoe protagonista a Palazzo Blu dal 24 ottobre al 23 febbraio nella mostra "Hokusai", composta da oltre 200 opere, alcune mai esposte. Il percorso presenta al pubblico un Katsushika Hokusai "nuovo"; non solo maestro di vedute iconiche, ma anche artista raffinato e poetico, dai surimono (biglietti pubblicitari e inviti prodotti in edizione limitata e arricchiti da pigmenti d'argento e oro) e dai dipinti su rotolo fino ai volumi dedicati ai Manga.

PERUGIA - Dal 26 ottobre alla Galleria Nazionale dell'Umbria si apre la mostra "L'età dell'oro", curata da Alessandra Mammì, Veruska Picchiarelli e Carla Scagliosi: seguendo il filo affascinante del "re dei metalli", il percorso (visitabile fino al 19 gennaio) propone l'incontro tra 50 capolavori di artisti quali il maestro di San Francesco, Duccio di Boninsegna, Gentile da Fabriano e le opere di grandi autori contemporanei, tra i quali Carla Accardi, Alberto Burri, Mario Ceroli, Gino De Dominicis, Yves Klein, Jannis Kounellis, Marisa Merz, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Andy Warhol.

BOLZANO - "Etruschi. Artisti e artigiani" è la mostra in programma dal 24 ottobre al 2 febbraio al Centro Trevi-Trevilab.

Focalizzata sulla produzione artistica e artigianale, l'esposizione inizia dalle opere più strettamente collegate al rito funerario e prosegue con le produzioni artigianali tipicamente etrusche, fra cui i buccheri, una particolare ceramica di colore nero e con la superficie lucida, prodotta attraverso un sistema di cottura che prevedeva l'assenza di ossigeno.

FORLÌ - Si intitola "Trame esplorative: un viaggio attraverso l'arazzo" la mostra in programma alla Fondazione Dino Zoli dal 26 ottobre al 16 marzo, a cura di Nadia Stefanel. Nel percorso il pubblico potrà apprezzare il valore del lavoro manuale e della creatività di artisti storicizzati come, tra gli altri, Sonia Delaunay, Gino Severini, Alexander Calder, Afro e Piero Dorazio, di designer come Nathalie du Pasquier o di stilisti come Antonio Marras, di artisti contemporanei come Omar Galliani, Maurizio Donzelli, Stefano Arienti, Loredana Longo e Sissi, che si sono avvicinati all'arazzo come forma espressiva.

MONZA - Fino al 26 gennaio al Belvedere della Reggia di Monza "Unseen. Le foto mai viste di Vivian Maier", a cura di Anne Morin. Più di 200 stampe a colori e in bianco e nero, oltre a contact sheet, registrazioni audio originali con la voce della fotografa e vari filmati Super 8, visibili per la prima volta, restituiscono la vita e la carriera dell'autrice pioniera della street photography.

SIENA - Al Santa Maria della Scala, fino al 30 marzo, la mostra "Costellazioni. Arte italiana 1915-1960 dalle Collezioni Monte dei Paschi di Siena e Cesare Brandi", a cura di Luca Quattrocchi. Circa 120 opere ripercorrono l'arte italiana dagli anni della Grande Guerra fino ai primi anni Sessanta: da "Novecento" al Déco, dagli "Italiens de Paris" all'arte di propaganda fascista, dalla Scuola Romana al realismo, all'astrattismo e all'informale.

ROMA - All'Instituto Cervantes di Roma, in occasione del centenario della nascita del grande scultore spagnolo, il 23 ottobre si apre la mostra personale "Eduardo Chillida", a cura di Javier Molins. Allestita fino all'11 gennaio, la rassegna propone, per la prima volta nella capitale dopo 32 anni, 41 opere dell'artista basco tra disegni, sculture e "gravitazioni" datate dal 1948 al 1997.

VENEZIA - Si intitola "Sinfonia barocca" la mostra di Lucía Vallejo Garay, curata da Hervé Mikaeloff, in programma al Conservatorio Benedetto Marcello dal 25 ottobre al 23 novembre.

Il percorso propone il dialogo artistico tra il Barocco europeo e l'integrazione multirazziale africana, fondendo pittura, scultura, vetro e musica per creare un'esperienza immersiva e sensoriale.



