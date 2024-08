Domenica prossima ingresso gratuito alle Gallerie d'Italia

Le Gallerie d'Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza di Intesa Sanpaolo propongono per il primo settembre 2024, come ogni prima domenica del mese, l'ingresso gratuito per tutti i visitatori. Stesse modalità di apertura anche per la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato.

Alle Gallerie d'Italia di Milano sarà possibile visitare la mostra Felice Carena, a cura di Luca Massimo Barbero, Virginia Baradel, Luigi Cavallo ed Elena Pontiggia, dedicata a uno degli artisti più importanti e meno conosciuti del Novecento storico a 145 anni dalla nascita. Inoltre sarà possibile immergersi nel percorso espositivo temporaneo 'Alighiero e Boetti', un importante nucleo di opere di Alighiero Boetti, considerato uno dei protagonisti dell'arte povera.

Alle Gallerie d'Italia di Napoli è di nuovo visibile il capolavoro Martirio di Sant'Orsola di Caravaggio, rientrato dopo essere stato esposto alla National Gallery di Londra nella mostra "The Last Caravaggio". Possibile anche ammirare anche il percorso espositivo 'Vitalità del tempo', a cura di Luca Massimo Barbero, dedicato alle opere del Novecento nelle collezioni del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Alle Gallerie d'Italia a Torino, fino a domenica prossima, sarà possibile scoprire il percorso espositivo 'Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza' a cura di Lauren Johnston, in collaborazione con National Geographic, oltre alla mostra fotografica 'Antonio Biasiucci. Arca', terzo capitolo del progetto "La Grande Fotografia Italiana" a cura di Roberto Koch, con oltre 250 fotografie esposte.

Alle Gallerie d'Italia di Vicenza , infine, sarà l'occasione per visitare la mostra 'Illustrissimo Javier Jaén' dedicata all'illustratore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA