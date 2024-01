Atelier Rouge, il capolavoro di Matisse in mostra a Parigi

Dal 7 maggio al 9 settembre la Fondation Louis Vuitton di Parigi ospita la mostra 'Henri Matisse. Atelier rouge' e una retrospettiva dell'opera di Ellsworth Kelly con dipinti, sculture, fotografie e disegni. La mostra su Matisse, in collaborazione con il Museum of Modern Art, è incentrata sulla storia e il successo della famosa opera del 1911, 'Atelier rouge', grande tela che raffigura lo studio dell'artista con dipinti, sculture, mobili e oggetti decorativi, una delle opere iconiche del MoMA sin dalla sua acquisizione nel 1949. Nel 1911 Henri Matisse dipinse nello studio di Issy-les-Moulineaux il suo spazio di lavoro, aggiungendo uno strato di vernice rossa che ricopre l'intero soggetto, un dettaglio che ha lasciato un segno nell'arte moderna. "Il capolavoro è un punto di riferimento per ogni artista che si assume il compito di ritrarre il proprio studio - afferma Ann Temkin, capo curatore del MoMA - La decisione radicale di Matisse di saturare la superficie dell'opera con uno strato di rosso ha affascinato generazioni di studiosi e artisti, tra cui Mark Rothko ed Ellsworth Kelly. Eppure resta ancora molto da esplorare in termini di origine e storia del dipinto". La Fondazione parigina espone il famoso quadro insieme a 6 dipinti, 3 sculture e una ceramica che sono rappresentati nel quadro e che erano presenti nell'atelier del pittore quando realizzò la tela. La mostra evidenzia anche diverse opere legate al dipinto e numerose fotografie e materiali d'archivio che raccontano la storia del quadro, dalla sua creazione all'acquisto da parte del MoMa e all'influenza che ha avuto su tanti artisti. Un filmato, infine, illustra le ultime scoperte scientifiche legate al dipinto. Nella mostra è stato creato un dialogo tra il capolavoro e il 'Grand Intérieur rouge', del Mnam/Centre Pompidou, realizzato 40 anni dopo: i due dipinti simboleggiano il mondo dell'artista, la sua evoluzione e l'impatto che i grandi eventi del XX secolo hanno avuto sulla sua opera. Per celebrare il centenario della nascita di Ellsworth Kelly la fondazione ospita per la prima volta in Francia la retrospettiva 'Ellsworth Kelly, Forms and Colours, 1949-2015'. Organizzata con il Glenstone Museum e in collaborazione con l'Ellsworth Kelly Studio, la mostra riunisce oltre 100 opere tra dipinti, sculture, disegni, fotografie e collage. L'artista, considerato uno dei più importanti pittori e scultori astratti americani, ha una carriera durata sette decenni, caratterizzata dall'indipendenza della sua arte da qualsiasi scuola o movimento artistico e dal suo contributo innovativo alla pittura e alla scultura del XX secolo. La Fondation Louis Vuitton ha la fortuna di poterlo testimoniare quotidianamente: il suo Auditorium ospita l'ultima opera commissionata all'artista, Spectrum VII.

Concepita in dialogo con i volumi dell'architettura di Frank Gehry, l'opera si estende dal sipario del palcoscenico alle pareti della sala da concerto. In omaggio ai Giochi Olimpici, che si terranno nella capitale francese dal 26 luglio all'11 agosto, la Fondazione presenta alcune opere della collezione che riguardano lo sport, offrendo una visione poetica della manifestazione internazionale.



