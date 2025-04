Una colomba con il caffè prodotto dalle detenute di Pozzuoli

Una colomba artigianale realizzata con il caffè prodotto dalle donne della Cooperativa Sociale Le Lazzarelle, già detenute nel carcere femminile di Pozzuoli, attualmente chiuso per lo sciame sismico che colpisce i Campi Flegrei. A proporla per la prossima Pasqua è Catello Di Maio, patron di Cesto Bakery a Torre del Greco, che nella sua colomba "limited edition", ha aggiunto anche cioccolato fondente e amarene. La Cooperativa Sociale Lazzarelle nasce nel 2010, un'impresa femminile con più di 70 donne dove solidarietà e artigianato sono i punti di forza per una concreta inclusione sociale attraverso il lavoro. Un progetto sociale che mette insieme le detenute e piccoli coltivatori di caffè del sud del mondo. "Sono certo - dice Di Maio - che la colomba al caffè Lazzarelle piacerà moltissimo agli amici di Cesto Bakery, perché hanno sempre dimostrato grande sensibilità verso i progetti sociali e particolare apprezzamento per i prodotti artigianali.

Inoltre, so di aver avuto tanto dalla vita e voglio restituire qualcosa. Tutti sbagliamo, ma ho sempre creduto nella possibilità di recuperare. Possibilità spesso negata a qualcuno e proprio per questo ho voluto impegnarmi accendendo i riflettori su di un progetto simbolo di dignità e crescita". La colomba Cesto Bakery è un prodotto interamente artigianale, a doppia lievitazione di 36 ore, con l'utilizzo di lievito madre vivo.



