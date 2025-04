L'Antica Pizzeria Da Michele inaugura a Catania la sua 70ma sede

'Margherita alla Fiamma', 'Capricciosa' , 'Quattro Formaggi': è l'offerta dedicata agli anni Novanta insieme con la frittura napoletana, che richiama anch'essa le antiche ricette campane, al centro della proposta che caratterizza il nuovo locale a Catania - apertura prevista domani, 4 aprile - dell'Antica Pizzeria Da Michele, la 70ma nel mondo, dopo le recenti inaugurazioni a Civitavecchia e a Rimini.

L'offerta - oltre alle pizze tradizionali - si completa con dolci della tradizione quali babà, pastiera e delizia al limone e pizze dolci.

"Siamo felicissimi di raggiungere il traguardo delle 70 pizzerie con la seconda inaugurazione in Sicilia, regione a me particolarmente cara. Dopo Palermo, arriviamo infatti nella splendida Catania e aspettiamo la risposta dei clienti che, a giudicare dai commenti sui social, sembrano attenderci con grande entusiasmo" afferma Alessandro Condurro, ad de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world.

"Le aperture di Civitavecchia, Rimini e Catania danno grande lustro al nostro brand. Come sempre, alle pizze classiche della sede storica, margherita, marinara e cosacca, aggiungiamo alcune varianti per arricchire il menù, i fritti e i dolci" continua Francesco De Luca, ad de L'Antica Pizzeria da Michele in the world.

A Catania il progetto porta la firma dello studio dell'architetto Antonio Di Maro che, per raccontare il brand, ha seguito le scelte stilistiche già utilizzate anche nelle sedi di Bari, Taranto, Trieste, Bergamo, Viareggio, Pompei, Pescara, Modena e Civitavecchia, con alcune specifiche nel rispetto e nell'esaltazione del luogo artistico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA