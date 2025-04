Pizza napoletana-vino:matrimonio sul palco del Vinitaly con AVPN

Prosegue il calendario di attività 2025 dell'Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) che arriva al Vinitaly di Verona con due appuntamenti. Dopo la partecipazione al SIGEP World di Rimini, AVPN annuncia altre iniziative per la manifestazione dedicata al vino. Si parte sabato 5 aprile, dalle 19, con una serata di degustazione organizzata dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania nel Cortile del Tribunale. Sarà uno dei primi appuntamenti, si rileva dall'AVPN, "a inaugurare le quattro giornate veronesi in cui maestri pizzaioli dell'Associazione, guidati dallo staff della Pizzeria Peperino di Verona, conquisteranno il pubblico con le grandi pizze della tradizione abbinate a una selezione di vini campani". "La partecipazione al Vinitaly è per noi un appuntamento fondamentale - dice Antonio Pace, presidente di AVPN - dove il mondo del vino e delle altre eccellenze tricolori s'incontrano, la pizza avrà un proprio spazio d'eccezione con una serata dedicata alle migliori creazioni dei nostri maestri pizzaioli in una cornice d'eccezione nel cuore di Verona. Ma questa edizione sarà anche l'occasione per presentare il nostro progetto di pairing che celebra l'affinità tra la pizza e il vino, un binomio in costante crescita e che ormai è entrato nella cultura popolare".

Lunedì 7 aprile, alle 10.30, nella SommelierLounge di AIS Italia (Pad. 10 - 1° piano), è in programma la presentazione del progetto Pairing Pizza Napoletana, che mette in luce le tante potenzialità dell'abbinamento pizza-vino. La firma da parte di Antonio Pace e di Sandro Camilli, presidente di AIS Italia, rappresenta, si evidenzia, "un momento storico per il mondo dell'enogastronomia e segna l'inizio di un'iniziativa destinata a rivoluzionare il modo di concepire il pairing. Il tutto grazie a una sinergia tra i 'brand ambassador' della Pizza Napoletana e i presidenti regionali di AIS Italia che porteranno avanti un percorso di formazione, ricerca e promozione. Il progetto, coordinato da Ais Campania, permetterà a ogni regione di valorizzare le proprie denominazioni attraverso il connubio con la pizza napoletana. "Il progetto è frutto del lavoro di una rete di professionisti in grado di fornire risposte adeguate, destinate a consigliare il consumatore che desidera sperimentare le varie possibilità di abbinamento" evidenzia l'AVPN.



