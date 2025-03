Il fagiolo lenzariello approda sulla pizza. A proporre il legume coltivato da oltre settant'anni sulle colline dell'Alto Casertano come topping per il piatto simbolo di Napoli è Mimmo Papa, pizzaiolo classe '88, nella sua struttura "Elementi" nella zona di San Benedetto a Caserta. Il locale, nato nel settembre del 2020, è il punto di approdo al mondo della pizza di Papa dopo anni di lavoro passati in cucina e nel mondo della mixology. Dalla Scuola "Dolce e Salato" di Maddaloni inizia un percorso di formazione che porta Mimmo a interagire con grandi nomi dell'arte bianca come Giorilli, Bonci e Martucci. La proposta di Elementi è tutta nel nuovo percorso degustazione RadiCE, che è allo stesso tempo un omaggio alla sua Caserta, come appare evidente dalle sigla della provincia che spicca in tutte le portate e alle eccellenze del territorio. In carta ci sono l'Aran(CE)no di Riso e Verza, la RadiCE di Pan Cotto, una pizza al padellino con impasto alla segale con cicoria, friarielli e scarola, sbianchiti e ripassati in padella, fagiolo lenzariello e mais, la Merenda della SuoCEra, impasto classico con crema di topinambur, spinaci, spinacino croccante, patate gialle sotto cenere e brunoise di patate dolci; la Margherita RadiCE, tributo alla città di origine; la RadiCE di Genovese e la Montanara dolCE.



