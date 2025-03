Riparte il turismo a Sorrento con novità e conferme

A Sorrento riparte la stagione turistica. Con novità e strutture riammodernate. E la prossima settimana segna riaprono diversi hotel e ristoranti. Tra cambi alla guida dei ristoranti e conferme. Tra queste aperture ecco l'Imperial Tramontano con il suo ristorante Belvedere la cui linea è dettata dallo chef Alfonso Iaccarino dello stellato "Don Alfonso 1890" e che ha come Resident chef Pasquale Di Meglio. Attesa la riapertura dell'Excelsior Vittoria per il 7 aprile con il ristorante stellato Terrazza Bosquet alla cui guida c'è lo chef Antonino Montefusco. Riapre il Relais Chateaux Bellevue Syrene e vede un cambio di chef, ai fornelli si insedia Carmine Bellini. Mentre il Continental, e il suo panoramico ristorante Vittoria, confermano il talentuoso chef Eugenio Cuomo. Grandi movimenti all'interno dell'hotel Mediterraneo, il 5 aprile prende vita la "Terrazza Mediterranea Italian Bistrot" con lo chef Alessandro Bisconti, qui in modo informale si potranno assaggiare piatti iconici di tutte le regioni italiane. Mentre Aall'altro ristorante, quello gourmet, lo stellato "Vesuvio Panoramic Restaurant" la guida resta allo chef Giuseppe Saccone e vede la presenza della nuova figura delgiovane Nicola Celetano con alle spalle importanti esperienze. Al Grand Hotel la Favorita il ristorante Zest continua il suo percorso con lo chef Domenico Iavarone e con la primavera presenta la nuova cantina con una lista implementata di vini e tante bollicine, previste degustazioni a tema. Ad Agerola, alla Corte degli Dei, all'interno del Settecentesco Palazzo Acampora segna il ritorno in Campania di Vincenzo Guarino, lo chef che più di tutti ha raccolto stelle Michelin lungo il suo percorso professionale. Tante le novità e alla cui tavola ci si potrà accomodare dal 16 aprile.



