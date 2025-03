Capri, riapre a Pasqua "Concettina ai Tre Santi"

Riapre, nel weekend di Pasqua, Concettina ai Tre Santi Capri, la storica pizzeria, dal 1951 della famiglia Oliva, del Rione Sanità di Napoli che, dallo scorso anno, è anche sull'Isola azzurra, con un secondo locale nel cuore della Capri seicentesca.

Da sabato 19 aprile porte aperte in via Madre Serafina 6, a pochi passi dalla Piazzetta. La novità 2025 è l'apertura continuativa dalle 11.30 a mezzanotte, un all day dining fortemente voluto da Ciro Oliva, quarta generazione e alla guida del progetto, per rispondere a un pubblico più ampio, residente sull'isola e non. La proposta Pop lunch fatta di ortaggi freschi e insalate di stagione, i "panini" Malinconico e Annarella, le fritture e naturalmente la pizza, e il servizio take away per portarsi a casa e in barca i sapori di Concettina sono le novità di quest'anno.



