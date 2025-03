Si chiude sabato la I edizione del Capri Spring Festival

Sabato 29 marzo termina la prima edizione del Capri Spring Festival. L'evento promosso dalla Città di Capri in collaborazione con l'Associazione culturale Gulliver. Il titolo dell'ultimo evento è Cucina Continua. Una kermesse culinaria nei Giardini della Flora Caprense che vedrà all'opera gli esperti Marco Russo e Mario Avallone che si destreggeranno a svelare ai partecipanti, turisti ed isolani, i segreti, attraverso la narrazione di storie, "fattarelli" e ricette raccolte in quest'ultimo periodo con un Menu Esperenziale per Tutti… con una una descrizione giocosa di Cicerchie Isolane, il tradizionale piatto marinaro dell'isola Totani e Patate per condividere, potersi riconoscere e ritrovare insieme la consapevolezza di quello che siamo, di cosa siamo stati e di come possiamo essere.



