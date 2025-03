'Secret dinner' ai Campi Flegrei

Il luogo è quello stupendo di Cala Moresca presso il ristorante Enigma a Bacoli, ai Campi Flegrei. E il 4 aprile alle 21 ci sarà il primo appuntamento delle "secret dinner" ideate da Visivo Comunicazione. Una cena multisensoriali dove in un unico tavolo ci si accomoda senza conoscere i convitati. Performer mascherate interagiranno con gli ospiti e l'artista Luca Arcamone realizzerà un'opera d'arte, dove la cena sarà il soggetto della tela, che dipingerà in estemporanea. Il tutto realizzato come un'opera d'arte immersiva, tra cucina stellata, musica e performance dal vivo. A firmare il menu lo chef Angelo Carannante assieme a lo chef Antonio Prota. Illuminazione soffusa, toni ricchi, dress code elegante, un senso di mistero dove i confini tra il sogno e la realtà si dissolveranno. «Queste cene sono delle vere opere d'arte, - spiegano gli ideatori Ludovico Lieto e Valeria Viscione - perché vengono svelate la sera stessa in cui si partecipa alle 'secret dinner', proprio come avviene a un vernissage. E ad attendere gli ospiti c'è un viaggio sensoriale ricco di suggestioni, con momenti studiati ad hoc, che coinvolgono olfatto, tatto, vista, gusto e udito, con l'obiettivo di esaltare al massimo tutti i sensi». In cucina lo chef una stella Michelin Angelo Carannante, che ha ideato un menù che rievoca luoghi e ricordi della memoria. Il tema è la primavera, con l'accento sempre posto sul territorio e la stagionalità delle materie prime. Come funziona? Sul sito di Visivo Comunicazione comparirà un "save the date" che annuncia la data della "secret dinner" a numero chiuso www.visivocomunicazione.com



