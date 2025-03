Consorzio Tutela del Provolone del Monaco Dop in Origin Italia

Comincia un nuovo percorso per il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop. Il presidente Giosuè De Simone annuncia l'ingresso nell'associazione Origin Italia, organizzazione che raggruppa i Consorzi di Tutela delle principali Dop e Igp italiane: "Abbiamo aderito con grande entusiasmo all'associazione Origin Italia. Da sempre il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop crede nell'unione e nella collaborazione fra quanti hanno visioni d'intenti unitarie".

Oltre al formaggio stagionato più famoso della Campania, cominciano il loro percorso anche il Consorzio per la Tutela della IGP Clementine di Calabria, il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp, quello per la Tutela e la Valorizzazione dell'Olio Extravergine di Oliva a Indicazione Geografica Protetta "Olio di Puglia" e quello di Tutela e Valorizzazione Igp Finocchio di Isola Capo Rizzuto. "Solo così si può garantire di fare gli interessi dei Soci e di centrare gli obiettivi delle strategie che cercano di migliorare il lavoro e il posizionamento dei prodotti a denominazione di origine protetta. La presenza dei grandi Consorzi di Tutela italiani è ulteriore garanzia della bontà del progetto" conclude De Simone.

Del resto proprio per migliorare il posizionamento europeo il Consorzio di Tutela sta per cominciare il terzo anno del Progetto Lost Eu Reg UE 1144/2014 con altre sette piccole dop italiane con mire di espansione in Germania e Svezia. Con queste nuove adesioni, Origin Italia continua a rafforzare la rappresentanza, che si conferma tra la più rilevante a livello europeo, aggregando Consorzi provenienti da filiere agricole, alimentari e gastronomiche di eccellenza, distribuite su tutto il territorio nazionale. L'associazione rinnova il proprio impegno a promuovere, difendere e innovare il sistema delle DOP e IGP, anche grazie al contributo di tutti i soci che ogni giorno lavorano per garantire qualità, trasparenza e autenticità nei prodotti agroalimentari italiani. "Tutela e promozione dei prodotti a marchio dop. Produzioni trasparenti grazie ad una etichettatura che non mette in secondo piano la salute dei consumatori. Produzioni sostenibili e al passo con i tempi.

Accordi per il posizionamento del prodotto su scala europea a difesa dell'economia degli allevatori e dei produttori.

Strategie importanti per garantire un futuro migliore ai Consorzi di Tutela. Queste le linee guida che abbiamo accolto con entusiasmo al momento di entrare a far parte dell'Associazione Origin Italia. Da oggi siamo pronti a fare la nostra parte al fianco di quanti già operano nell'interesse del bene comune" aggiunge Vincenzo Peretti, direttore scientifico del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop.

Per il presidente di Origin Italia Cesare Baldrighi "l'ingresso di cinque nuovi Consorzi è un segnale chiaro dell'interesse e della fiducia che il mondo delle Indicazioni Geografiche ripone nel lavoro di Origin Italia. Ci attendono sfide strategiche cruciali, come la questione dei dazi, la tutela internazionale delle IG e il percorso verso una sostenibilità sempre più integrata nelle nostre filiere".





