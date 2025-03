A Grosseto salma della studentessa morta in gita,domani funerali

E' arrivata stamani a Grosseto dalla Campania la salma di Aurora Bellini, la diciannovenne morta nella notte tra il 17 e il 18 marzo scorsi mentre era in gita con la scuola: si è sentita male sul traghetto che da Napoli avrebbe dovuto portare la ragazza e i suoi compagni a Palermo.

Nel capoluogo maremmano è stata allestita la camera ardente, nella sala mortuaria Rocchi, dove Aurora resterà fino a domani mattina quando sarà portata a Batignano, il paese vicino a Grosseto dove la 19enne viveva con la famiglia e dove nel pomeriggio alle 15 si svolgeranno i funerali.

Questo pomeriggio in segno di cordoglio la squadra di calcio di Batignano, di cui il padre della ragazza è dirigente, ha osservato un minuto di silenzio in mermoria della ragazza.

Esposto al campo anche uno striscione con scritto 'Ciao Aurora' sotto il quale poi i genitori e la sorella della 19enne hanno deposto un mazzo di fiori.



