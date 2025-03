Porzio, fra i giovani cresce la voglia di fare il pizzaiolo

(di Angelo Cerulo) "Fra i giovani c'è una grande passione e una voglia di fare il mestiere di pizzaiolo. Hanno voglia di formarsi e accettano anche di andare fuori Napoli pur di fare esperienza in questo campo. E' una grande soddisfazione per me insegnare ai ragazzi un lavoro e trasmettere loro emozioni". Così il maestro pizzaiolo Errico Porzio, 48 anni, mette in evidenza l'attenzione che c'è nelle nuove generazioni per un mestiere sempre più richiesto. "E che ci siano buone prospettive di lavoro - aggiunge all'ANSA - è testimoniato anche da diversi colleghi che mi chiedono un aiuto per assumere giovani formati". Porzio coordina da una decina di anni l'attività del settore pizzeria in un istituto di formazione professionale di Pozzuoli - 'Multicenter School' - ed è convinto che sia una strada dalle buone opportunità: "Formiamo 70/80 ragazzi all'anno anche con stage ad hoc i quali poi possono 'spendere' sul mercato del lavoro la qualificazione ottenuta".

Ciò che conta, tuttavia, è l'elemento 'emozionale' che deve essere sempre in primo piano: "Serve passione e voglia di andare avanti" spiega in occasione dell'annuncio della sua 17ma pizzeria domani a Lecce.

Una scommessa vincente: ora con 400 dipendenti, Errico Porzio ha cominciato la sua avventura a 23 anni aprendo la prima pizzeria nel quartiere Soccavo di Napoli. "Nei locali complessivamente - dice - utilizziamo ogni anno circa 510 tonnellate di farina, 204 tonnellate di fior di latte, 300mila chilogrammi di pomodoro. Sforniamo più di un milione e 630mila pizze all'anno. Numeri che certificano un grande impegno con un forte coinvolgimento della forza lavoro giovanile".

"Ancora a Sud… ancora più a Sud" è la frase che utilizza per questa nuova esperienza a Lecce con il format "Al Solito Porzio". Il maestro pizzaiolo, che conta oltre 2 milione di followers, ama definirsi un 'moderno tradizionalista'; proporrà anche a Lecce il suo repertorio di pizze: le Classiche, le Speciali, le Vegane, le Social e le Pizze fritte. Ha previsto, anche a Lecce, un reparto gluten free, provvisto di forno e friggitoria dedicati. In menù, ci saranno dolci partenopei e birra artigianale napoletana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA