La Zeppola di Mare, tradizione e innovazione per Festa del Papà

La base è la classica zeppola fritta, soffice e dorata, che viene farcita con una mousse di ricotta, arancia e granella di pistacchio, un omaggio ai sapori della pasticceria napoletana. Il tocco speciale è dato dalla mousse di scampi, che aggiunge una nota salina e raffinata al dolce. E' questa la 'Zeppola di Mare' proposta a Napoli in occasione della Festa del Papà.

L'idea è di Assunta Pacifico, fondatrice del ristorante 'A Figlia d'o Marenaro, che ha coinvolto Ciro Poppella, maestro pasticcere, per presentare la creazione ribattezzata "La regina del mare". Un'interpretazione del dolce tipico di San Giuseppe che vuole unire i sapori della tradizione partenopea con la freschezza del mare e che prende il nome dato ad Assunta Pacifico dalla serie tv andata in onda per due stagioni su Food Network.

La Zeppola di Mare "la regina del mare", si afferma in una nota, "è un'esperienza sensoriale che sorprende e conquista il palato. A completare l'opera, una foglia d'oro alimentare, simbolo di preziosità e di festa. Una dedica al valore di Raffaele, detto 'papuccio 'o marenaro', padre di Assunta, e al figlio Giuseppe Scicchitano". "Volevamo creare un dolce che celebrasse la Festa del Papà in modo originale e sorprendente unendo le nostre peculiarità lavorative" spiegano Assunta Pacifico e Ciro Poppella. "La 'Zeppola di Mare' è un connubio di sapori che rappresenta bene la nostra passione per la cucina e la nostra voglia di sperimentare".



