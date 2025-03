Pollo allo spiedo e patate, ad Aversa è tempo di innovare

Pollo allo spiedo e patate. Una soluzione classica e veloce per una cena in famiglia dopo una gita fuori città o una giornata al mare. Anche per questo simbolo del fast food è tempo di innovazione. A proporne una inedita versione è la pizzeria "da Mimí" ad Aversa: il pacchero napoletano ripieno di pollo cotto al forno, secondo l'antica tradizione di Mimì, provola e pecorino, impanato in crumble di torinesi. E' una storia lunga 60 anni quella della pizzeria di Aversa, attualmente guidata dai fratelli Antonio e Vincenzo Molitierno. Ad aprire il locale nel 1964 a pochi passi dal centro storico con l'insegna "I tre fratelli" sono il papà Mimì e gli zii di Antonio e Vincenzo. Nel 1982 due dei tre fratelli si spostano verso altre attività lavorative e Mimì, insieme alla moglie Alba, resta unico titolare del locale che cambia nome prendendo quello attuale. Nel 2019 avviene il passaggio di testimone ai figli anche se Mimì e Alba continuano a essere presenti in modo costante nel locale seppur con discrezione. Nel novembre del 2023, dopo un totale restyling di 18 mesi, il locale riapre con maggiori spazi (170 coperti) e una proposta più ampia.

Nel menu convivono alcune proposte che hanno fatto la storia del locale come ovviamente il pollo con le patate cotto nel forno a legna, il crocché e la pizza in teglia con le proposte più moderne di Antonio e Vincenzo. Gambero Rosso ha inserito il locale nella Guida delle Pizzerie d'Italia 2025 con 2 spicchi.





