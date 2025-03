A Napoli la quarta edizione di 'Mille&UnBabà' si apre al mondo

Si terrà lunedì 17 marzo nel Grand Hotel Vesuvio a Napoli la quarta edizione di "Mille&UnBabà" all'insegna dell'internazionalizzazione. Il contest di pasticceria, targato Mulino Caputo e dedicato ad uno dei dolci napoletani più amati, ha selezionato i finalisti in gara. Si tratta di maestri pasticceri di diverse nazionalità: peruviana, argentina, giapponese, iraniana, francese e, naturalmente, italiana.

"La partecipazione di pasticceri provenienti da Paesi con ricche tradizioni culinarie, differenti dalla nostra - afferma Antimo Caputo, amministratore delegato dell'azienda - sarà l'occasione per dare un'ulteriore nuova veste a questo classico della pasticceria partenopea, già risultato di una fruttuosa 'ibridazione culturale' tra Polonia, Francia e Italia. Noi di Mulino Caputo esportiamo le nostre farine in tutto il mondo e, conoscendo l'importanza del confronto e del dialogo tra i professionisti del settore, amiamo promuoverle, anche attraverso iniziative come questa, che raccolgono sempre adesioni entusiastiche e contribuiscono a stimolare la creatività artigianale".

Le creazioni dei finalisti verranno valutate dalla giuria composta da Sal De Riso, maestro pasticcere nonché presidente dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), Gennaro Esposito, chef e patron de "La Torre del Saracino", due Stelle Michelin, Sabatino Sirica, decano dei pasticceri campani, Antimo Caputo, ceo del Mulino Caputo. I finalisti sono Valentina Rosso & Beatriz Carmen Seminario, coppia italo-peruviana dal Va.Be.

Cake Design, pastryshop di Torino, Monica Thea Galante e Janvier Garbiero, del ristorante Volver, punto di riferimento della tradizione argentina a Torino, Nazanin Majid, giovane iraniana, interprete della tradizione persiana presso Nun, a Torino, Keiko Ochi, pasticcera giapponese de La Rondine di Firenze, Jérôme Lecomte, pasticcere e cioccolatiere, membro degli Ambassadeurs du Pain Italia, Guglielmo Cavezza, titolare presso la Pasticceria Mommy Cafè di Cicciano, in provincia di Napoli, Marco Ferrero, titolare della Pasticceria Napoletana Ferrero di Taranto e Giustina Brasiello, pastry chef del ristorante Caruso Roof Garden dell'Hotel Vesuvio di Napoli.

Il vincitore del contest si aggiudicherà una fornitura di 1000 chilogrammi di farina Mulino Caputo e un premio di 1000 euro. La quarta edizione di "Mille&UnBabà" si avvale della sponsorizzazione tecnica di SIDEA Spices and Herbs, azienda di trasformazione e vendita di spezie.



