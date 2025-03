Carnevale, a Bacoli nasce la "lasagna di mare"

La lasagna di Carnevale? A Bacoli è anche "di mare". A proporla è un locale di Marina Grande, Aguglia, che è tra le strutture ristorative protagoniste della rinascita di uno dei luoghi più panoramici della località flegrea. "Abbiamo provato a portare il pesce fresco - racconta il patron Alessandro Costigliola - in un piatto superclassico di Carnevale. La nostra lasagna è fatta con il pescato del giorno, come la leccia, il cefalo e i gamberetti bianchi. Pesce povero che però viene valorizzato dalla preparazione". I giorni di Carnevale, per la ristorazione bacolese, sono stati l'ennesimo banco di prova per un territorio che prova a scrollarsi di dosso timori e paure legate al bradisismo. "A Marina Grande - dice ancora Costigliola - oggi c'è un turismo di qualità, rispetto agli anni passati. La nuova banchina voluta dal Comune, i locali che propongono aperitivi al tramonto, le spiagge, gli ormeggi.

Tutti gli elementi necessari trasformare questa zona di Bacoli in una eccellenza della città". Nuovo tassello per il progetto di Alessandro Costigliola è l'enoteca Aguglia Brilla, con una selezione di circa 700 etichette di tutto il mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA