Quando l'enogastronomia è inclusiva, dieci progetti premiati

Quando la cucina diventa strumento di inclusione, legalità e sviluppo sostenibile: la Regione Campania ha celebrato oggi, al teatro Trianon di Napoli (madrina d'eccezione Marisa Laurito), l'enogastronomia inclusiva con il premio "Maestro del Sapore Solidale (MASSimo)".

Dieci i progetti premiati per aver "trasformato la gastronomia in un'opportunità di riscatto sociale e sviluppo sostenibile". Si tratta di esperienze "capaci di offrire nuove prospettive a detenuti, persone con disabilità e categorie fragili, ridefinendo il ruolo della cucina come strumento di coesione e crescita".

Tra le realtà premiate, "Sapori di Riscatto" della Cooperativa Sociale Lazzarelle, che ha aperto un nuovo orizzonte per le detenute del carcere femminile di Pozzuoli, offrendo loro formazione e opportunità di lavoro nella torrefazione artigianale e nei bistrot solidali. Premiato anche "Un Fiore per la Vita" della Fattoria Sociale Fuori di Zucca, che ha trasformato l'agricoltura in uno strumento di inclusione per persone con disabilità ed ex detenuti, creando occasioni di relazione autentica e reinserimento nel mondo del lavoro.

Al centro della premiazione anche il binomio tra gastronomia e legalità. "Le 4 stagioni del bene" della Cooperativa Tram Travel ha restituito alla comunità beni confiscati alla criminalità, trasformandoli in spazi di formazione e turismo responsabile. Sulla stessa linea "MOSS-E" della Cooperativa La Kumpania, che ha dato nuova vita a Scampia, rendendolo un laboratorio di integrazione e cultura attraverso eventi enogastronomici che favoriscono il dialogo tra realtà diverse.

La tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio hanno guidato altri progetti premiati. "Gastronomia Solidale" della Fondazione Made in Cloister ha combattuto lo spreco alimentare destinando le eccedenze a chi è in difficoltà, mentre "Dieta Med in Camp" del Consorzio Cilento Verde Blu ha promosso la Dieta Mediterranea come stile di vita sano e sostenibile. Un altro esempio virtuoso è "Scuola in Villa Solidale" della Fondazione Ente Ville Vesuviane, che ha unito storia e formazione coinvolgendo ragazzi con disabilità in percorsi educativi all'interno delle suggestive dimore storiche del Miglio d'Oro.

A concludere la cerimonia è stato l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci, che ha sottolineato l'importanza strategica dell'iniziativa: "Questo premio dimostra che la cucina non è solo arte, ma uno strumento per costruire comunità più coese e solidali. La Regione continuerà a investire in progetti che fanno del cibo un simbolo di cultura e inclusione".

Il Premio "Maestro del Sapore Solidale" è stato istituito nell'ambito del Piano enogastronomico della Regione Campania, finanziato dal fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA