Campania premia chi unisce cucina a inclusione e sostenibilità

La Regione Campania lancia il premio "Maestro del Sapore Solidale" (MASSimo), un'iniziativa che celebra dieci progetti che coniugano enogastronomia, inclusione sociale e sostenibilità ambientale. Il premio si svolge domani, giovedì 27 febbraio, al Teatro Trianon di Napoli, dalle ore 10.30 con Marisa Laurito come madrina. L'evento valorizzerà l'impegno delle realtà che trasformano la gastronomia in un potente motore di solidarietà e crescita sociale. I progetti selezionati sono esempi concreti di come la tradizione culinaria possa promuovere l'inclusione e la sostenibilità, rafforzando la coesione nelle comunità campane.

La Regione premia organismi che perseguono finalità sociali, valorizzando il contributo delle realtà enogastronomiche che operano con un forte impegno. Sul paco dieci progetti selezionati per la loro capacità di combinare la tradizione culinaria con l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale.

L'iniziativa valorizza le eccellenze gastronomiche come strumenti di integrazione di persone svantaggiate e la sostenibilità delle risorse, favorendo il recupero e la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tra i progetti premiati, la Cooperativa Sociale Lazzarelle con "Sapori di Riscatto" dimostra come il lavoro nelle carceri femminili di Pozzuoli possa offrire nuove prospettive alle detenute, promuovendo un'inclusione sociale concreta attraverso il caffè artigianale e i bistrot solidali. Un'altra importante realtà, la Fattoria Sociale Fuori di Zucca che con "Un Fiore per la Vita" integra persone con disabilità, ex detenuti e soggetti fragili, utilizzando l'agricoltura sociale come strumento di riscatto e creando opportunità di relazione autentiche grazie ai laboratori e pranzi comunitari. Il progetto "Festa a Vico 2025", promosso dall'Associazione Cucina Italiana Contemporanea, fondata dallo chef Gennaro Esposito, promuove l'inclusione di persone con disabilità, offrendo eventi culinari e stand tematici che favoriscono l'integrazione sociale.

Il turismo responsabile e la cultura della legalità al centro di "Le 4 stagioni del bene" della Cooperativa Tram Travel, che organizza percorsi nei beni confiscati alla criminalità.

"MOSS-E", della Cooperativa La Kumpania, trasforma il quartiere di Scampia in un laboratorio di cultura e integrazione attraverso eventi enogastronomici multiculturali, creando occasioni di incontro tra diverse realtà sociali. La Fondazione Ente Ville Vesuviane, con "Scuola in Villa Solidale", integra la storia locale e la gastronomia per coinvolgere ragazzi con disabilità. "Saperi antichi, futuro etico" di Terra Felix Società Cooperativa Sociale è un altro esempio di come la valorizzazione dei prodotti tipici dell'Agro Aversano, con laboratori sensoriali e masterclass, possa promuovere il turismo responsabile e la sostenibilità. La Fondazione Made in Cloister, con "Gastronomia Solidale", combatte lo spreco alimentare recuperando eccedenze per destinarle a chi è in difficoltà. In questa stessa direzione si muove anche "Dieta Med in Camp" del Consorzio Cilento Verde Blu, che celebra la Dieta Mediterranea come stile di vita sano, attraverso percorsi di educazione alimentare. Infine, Sale della Terra con "Welcome Social Food Days" dimostra come l'enogastronomia possa diventare un motore di sviluppo per le comunità locali. L'evento di premiazione vedrà la partecipazione di Rosanna Romano, Direttore Generale delle Politiche Culturali e del Turismo della Regione Campania, che introdurrà la cerimonia, e di Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, che concluderà.



