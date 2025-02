Da domani a 'Identità Milano' pizzaioli con prodotti campani

Alcuni grandi pizzaioli saranno protagonisti da domani a lunedì 24 febbraio a Milano in occasione di Identità Milano 2025, congresso internazionale di cucina che quest'anno celebra il suo ventennale, nell'Allianz MiCo, il Milano Convention Center. "Due decenni di cultura e avanguardia culinaria - sottolinea una nota - che hanno formato intere generazioni di chef e consumatori, contribuendo a tracciare le tendenze gastronomiche del futuro".

Ad aprire le danze su invito dell'azienda campana Sorì domani, alle 12, sarà Franco Pepe di Pepe in Grani, recentemente ospite del Re Carlo III, che presenterà alcune delle sue pizze più iconiche realizzate con i prodotti dell'impresa casearia della famiglia Sorrentino. Seguirà, alle 15, Antonio Cavoto, giovane pizzaiolo originario di San Marco dei Cavoti, nel Sannio, da anni volto della pizza napoletana ad Amsterdam nella pizzeria Mangia Pizza. Domenica 23, alle 12, appuntamento con Giovanni Senese di Pizzeria Senese di Sanremo e con le sue pizze che raccontano i sapori e i profumi della Campania e della Liguria. Alle 15 sarà poi la volta di Tonino Cogliano di Imperfetto Pizzeria, la casa della pizza napoletana a Pateaux, nell'×le-de-France.

Il calendario prosegue, lunedì 24 febbraio alle 12, con le creazioni di Ciro Salvo di 50 Kalò, ambasciatore della pizza ed estimatore dei prodotti Sorì. A chiudere l'ultima giornata, alle 15, Antonio Visentin e Giammarco Ambrifi, seconda generazione della Pizzeria della Passeggiata (LT) che portano avanti l'attività di famiglia con impasti e topping contemporanei.

"Un'edizione davvero speciale che vedrà Sorì protagonista con un proprio spazio - si afferma nella nota - teatro d'incontro tra grandi maestri pizzaioli e una selezione dei migliori prodotti dell'azienda. Tra le proposte spiccano il Fior di Latte a lenta maturazione, prodotto con latte vaccino proveniente dagli allevamenti certificati nelle aree montane dell'Appennino Campano. Nonché Bella, la Mozzarella di Bufala Campana DOP con ridotto contenuto di umidità e ideale per la pizza". "Preservare e tramandare la tradizione della pizza italiana - raccontano Antonello e Gaetano Sorrentino, al timone di Sorì - questa la missione che portiamo avanti ogni giorno attraverso una costante ricerca della qualità e dell'autenticità. L'unicità dei nostri latticini risiede infatti nell'integrità del nostro territorio, ai piedi del Parco Regionale di Roccamonfina e nella maestria artigiana della nostra famiglia, che da oltre 150 anni fa di Sorì una realtà di riferimento nel panorama caseario internazionale. Sarà bello presentare tutto questo su un palcoscenico importante come Identità Golose, da vent'anni punto di incontro tra i vari player che producono, preparano e raccontano il meglio dell'enogastronomia italiana e internazionale nel mondo".



