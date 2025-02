'Progetto Evoolio', focus sull'anti- contraffazione dell'olio

"Tracciabilità innovativa per valorizzare la produzione dell'olio extravergine di oliva: presidi di controllo e di anti-contraffazione" è il tema dell'incontro in programma domani, 21 febbraio, dalle 10, nell'Aula Magna dell'Università Giustino Fortunato a Benevento nell'ambito del 'Progetto Evoolio'. Un momento di confronto nel quale gli attori della "filiera del controllo" affronteranno, sottolinea una nota, "il complesso tema dei presidi di controllo e di anti-contraffazione dell'olio extravergine d'oliva. Il prezioso oro giallo che secondo il database sulle frodi sugli ingredienti alimentari istituto dal Governo statunitense è tra i dieci prodotti agroalimentari più contraffatti o adulterati al mondo negli ultimi quarant'anni".

Ad accogliere i partecipanti ci saranno il prof. Giuseppe Acocella, rettore dell'Università Giustino Fortuno e Raffaele Amore, presidente dell'AOS - Associazione Olivicoltori Sanniti e del Comitato Promotore Olio Campania IGP. Introdurrà i lavori Nicola Ciarleglio, componente del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020, con una relazione sull''mportanza della tracciabilità per la tutela dell'olio extravergine di oliva ed illustrerà risultati parziali del Progetto EVOOLIO il responsabile della Comunicazione, Guglielmo Pulcini. I lavori registreranno, poi, gli interventi del ten. col. Luca Pierrera, comandante Gruppo Guardia di Finanza di Benevento con un focus su 'Il contrasto alle frodi economiche e finanziarie nel settore dell'olio extravergine di oliva: strumenti investigativi e operazioni di contrasto', del ten. col. Rosario Basile, comandante del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Salerno con una relazione sul tema "La sicurezza alimentare e il contrasto alle adulterazioni: strategie di controllo e prevenzione"; e di Carmine Laudiero e Fabio Botto, rispettivamente direttore Ufficio Dogane di Benevento e POER Sezione Dogane Direzione Territoriale Campania per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un approfondimento sul "monitoraggio delle importazioni/esportazioni e contrasto alle frodi doganali nel settore dell'olio d'oliva".

Concluderanno, poi, il convegno i presidi di controllo del MASAF: con Salvatore Schiavone, direttore regionale Campania e Molise Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, e un'evidenza su "Il ruolo dell'ICQRF nella certificazione e nei controlli dell'olio extravergine di oliva", e con Rocco Aversa, dirigente Agecontrol spa, che interverrà sul tema 'Verifiche e controlli lungo la filiera: il contributo di Agecontrol per la tutela della qualità e la trasparenza del mercato". Il coordinamento e la moderazione del dibattito sono affidate ad Alfredo Salzano, giornalista ed Ufficio Stampa dell'Università Giustino Fortunato.

Il Progetto EVOOLIO è finanziato dal PSR Campania 2014-2020 - Misura 16 "Cooperazione" - Tipologia di intervento 16.1.2 "Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano" - Azione 2 "Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)".



