A Salerno via alle cene stellate in pizzeria

Lunedì 24 febbraio alla pizzeria Don Antonio 1970 a Salerno ci sarà la prima di una lunga serie di cene stellate. Un menù a 4 mani dove le pizze di Fabio Di Giovanni saranno accompagnate dalle creazioni di Benedetta Somma, pastrychef del ristorante 1 stella Michelin "Il Papavero" di Eboli. Un' experience stellata applicata alla pizza con evoluzioni d'arte continue che partono dall'antipasto fino ad arrivare al dessert. Un botta e risposta continuo quello tra Fabio Di Giovanni e Benedetta Somma fatto di forme, creazioni, pizze contemporanee e dolci che abbracciano il meglio della tradizione culinaria campana e lo portano ad evoluzioni di forme, colori e sapori inaspettati.

Tra le proposte della serata, infatti, un bao con pulled park, crema di patate arrosto e peperone crusca, ancora una pizza contemporanea con ragù di maialino e padelle con stracciata di bufala e chips viola e altri diversi piatti e dessert che uniscono sapientemente un amore per il territorio e la voglia di crescere e raggiungere obbiettivi in cucina.

Benedetta Somma, classe 1994, è la pastrychef del ristorante 1 stella Michelin "Il Papacero" di Eboli. Nei dolci di Benedetta troviamo i migliori prodotti del territorio, vere e proprie eccellenze che vengono sapientemente coniugate fino al risultato finale che è sempre bello e buono. Ma nelle sue corde c'è una vera e propria passione per le spezie che usate con grande equilibrio ne rivelano la formazione scientifica, viene fuori così l'ingegnere chimico che è in lei. Fabio Di Giovanni ha da poco lanciato il suo menù degustazione da Don Antonio 1970 a Salerno, ovvero "ConFORME". Il nuovo menù degustazione è caratterizzato da ricordi, profumi, colori e sapori che descrivono al meglio l'arte del pizzaiolo. Un vero viaggio nella celebrazione della figura del pizzaiolo, mestiere un tempo ritenuto di serie B mentre oggi è all'apice dell'arte bianca.

Per questi motivi, il menù degustazione "ConFORME" di Don Antonio 1970 è dedicato al pizzaiolo. Tutto gira attorno all'arte bianca e alla manualità del pizzaiolo, capace, con le proprie mani, di tirar fuori dal disco di pasta forme diverse in perfetto equilibrio tra tradizione e contemporaneità. Un menù in continua evoluzione che seguirà la stagionalità dei prodotti e gli orientamenti innovativi di Fabio Di Giovanni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA