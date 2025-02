Progetto Suino Felix, al via commercializzazione carne di maiale

Il progetto Suino Felix debutta in società e lancia il marchio "Casertano 50%" per la commercializzazione della nuova linea di carne di maiale frutto dell'iniziativa. Se ne è discusso in occasione della presentazione dei risultati della sperimentazione a Rocca D'Evandro (Caserta) organizzata da Coldiretti Caserta. Ad ospitare la presentazione, nel corso della quale consensi sono stati espressi per Giuseppe Santopaolo e la sua azienda zootecnica che ha concretamente realizzato la proposta progettuale, è stata l'azienda vinicola Porto di Mola di Antimo Esposito. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Allevatori Suini, l'Associazione Allevatori Campania Molise e il laboratorio Genenvet del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università Federico II e prevede l'utilizzazione alternata, padre-madre, della razza suina casertana.

"L'obiettivo principale - spiega Giuseppe Santopaolo - è quello di avere carne di qualità, con tempi di allevamento inferiori a quelli delle razze autoctone. Un percorso per contrastare tutte le frodi in commercio che oggi ci troviamo sul mercato, che intaccano il buon nome del suino di razza casertana". "Suino Felix è la realizzazione dell'idea di creare un incrocio fra il suino di razza Casertana e il large White Italia iscritte al libro genealogico, nata un po' di tempo fa, ma che oggi è ufficialmente riconosciuto dall'Anas" evidenzia il professore Vincenzo Peretti, della Federico II, responsabile della parte scientifica del progetto aziendale: "Un incrocio che nasce non per sostituire la razza autoctona casertana, ma per soddisfare le richieste del territorio combattendo al tempo stesso il falso. Si tratta di un F1 di prima generazione, ovvero una volta allevati gli animali vanno al macello, senza ulteriori incroci tra loro". "Quando si compra un salume o della carne dove in etichetta c'è scritto semplicemente Nero, il consumatore deve sapere che non sta acquistando un prodotto proveniente da una razza autoctona pregiata, ma probabilmente un nome di un colore del mantello che non si sa a cosa sia abbinato geneticamente" conclude Peretti.

Presenti alla presentazione, fra gli altri, i vertici dell'Associazione Allevatori Campania e Molise, Davide Minicozzi e Augusto Calbi, e dell'Anas con Manolo Cappelloni, il referente onas Marco Contursi ed i vertici di Coldiretti Campania con il presidente Ettore Bellelli e il direttore Salvatore Loffreda: "Coldiretti è vicina a chi produce qualità ed i piccoli produttori vanno tutelati aiutandoli anche a trovare sbocchi per la vendita. Quanti infatti non trovano posto nella grande distribuzione possono contare sempre sui Mercato di Campagna Amica che consentono di coniugare eccellenza e territorio" spiegano Loffreda e Bellelli. Il vice sindaco di Rocca D'Evandro, Antonio Fionda, e il direttore di Coldiretti Caserta Giuseppe Miselli, hanno sostenuto: "Dobbiamo lodare gli imprenditori coraggiosi che lavorano e fanno qualità nelle aree interne. Santopaolo e Porto Di Mola sono esempi davvero positivi".

Ha concluso i lavori l'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo: "Come assessorato abbiamo messo in campo tutte le misure possibili per valorizzare e proteggere il settore recentemente minacciato dalla diffusione della PSA. Sostenendo l'agro-economia regionale ed in particolare la suinicoltura campana, che vanta razze tipiche e di pregio, come il Suino di Razza Casertana. È stata anche l'occasione per ripercorrere le attività messe in campo per il settore zootecnico ed illustrare la nuova misura del CSR sulle filiere".



