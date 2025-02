'Agrumi in Festa' al Real Bosco di Capodimonte a Napoli

Il Giardino Torre nel complesso del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli celebra gli agrumi: due giorni di incontri, laboratori, degustazioni, esposizioni e passeggiate botaniche. Sabato 22 e domenica 23 febbraio torna 'Agrumi in festa': una seconda edizione più ampia e strutturata, come sottolineano gli organizzatori, "che ha il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed è promossa da Delizie Reali - la società vincitrice nel 2018 del bando di gara europeo indetto dall'allora Mibact per il programma di valorizzazione e gestione degli immobili e delle pertinenze del Bosco di Capodimonte - che attraverso un investimento privato dal 2020 cura, tutela e custodisce l'antica Stufa dei Fiori e il Giardino Torre, un tempo vivaio e azienda agricola dei Borbone". "Questo scrigno di biodiversità ha riaperto al grande pubblico nel giugno del 2023 dopo un lungo restauro architettonico e botanico ed è stato ulteriormente arricchito con cultivar e curiosità botaniche grazie ai fondi PNRR per i Parchi e i Giardini Storici che hanno valorizzato l'identità del luogo e migliorato le condizioni di conservazione del bene".

Con il patrocinio di Grandi Giardini Italiani, dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia e della Società Botanica Italiana Onlus si comincia il 22 febbraio alle 10.30 con la tavola rotonda "Gli agrumi a Capodimonte: una storia meravigliosa che continua dal 1816", con i saluti di Eike Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte e gli interventi di Alberta Campitelli Storica dell'arte e dei Giardini, vicepresidente dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Carmine Guarino, Commissione Regionale Agrobiodiversità, Marco Sarandrea, titolare dell'antica liquoreria ed erboristeria Sarandrea, Vincenzo Sorrentino curatore dipinti e sculture del XVII secolo del Museo di Capodimonte, si ripercorre la storia degli agrumi a Capodimonte a partire dal Citrus deliciosa, l'albero di mandarino introdotto in via sperimentale nel 1816. Modera la giornalista Donatella Bernabo' Silorata e conclude l'incontro Aurora Giglio di Musicapodimonte esperta del repertorio classico napoletano con un focus sulle canzoni che hanno celebrato il Bosco di Capodimonte e un reading della cantata A madonna d' 'e mandarine di Ferdinando Russo.

Nel 2021 l'Agrumeto Storico del Giardino Torre è stato inserito nell'elenco degli Alberi Monumentali d'Italia e Agrumi in festa, si mette in evidenza, "nasce proprio per divulgare la vasta collezione botanica di agrumi del Giardino Torre che è un autentico museo vivente. Alla collezione preesistente (composta prevalentemente di aranci, mandarini e limoni), si sono raccolti al Giardino Torre specie e cultivar che hanno contribuito a fare la storia dell'agricoltura dei giardini storici d'Italia". Così oltre le specie di maggiore interesse colturale come cedro, arancio dolce, arancio amaro, mandarino, limone, pompelmo, lima, pomelo, bergamotto, chinotto, si aggiungono le numerose cultivar e curiosità botaniche come il lipo (ibrido tra il limone e il pompelmo), il limone rosso, il "desert lime" delle zone aride dell'Australia e ancora ibridi di kumquat (mandarino cinese), il rarissimo yuzu giapponese dalle caratteristiche proprietà organolettiche per un totale di circa 50 tra specie, cultivar e ibridi. Sotto il Canforo monumentale e tra i viali del giardino il Mercato degli agrumi proporrà in vendita piante in vaso e frutti freschi appena raccolti, ma anche prodotti artigianali e da coltivazione biologica quali marmellate, succhi naturali prodotti da Delizie Reali e altri prodotti.

Il programma prevede, dalle 11 alle 13 e su prenotazione, visite guidate all'Agrumeto e Frutteto storico del Giardino Torre a cura di Connessioni Vegetali. Il Giardino dei Fiori ospita anche il laboratorio di disegno per famiglie a cura dell'artista francese Caroline Peyron durante il quale genitori e figli potranno cimentarsi in disegni di agrumi con tecniche pittoriche diverse. Agrumi in Festa vede anche la partecipazione del Polo delle Arti Caselli - Palizzi di Napoli. Profumi di agrumi anche in tavola con diverse proposte gastronomiche.





