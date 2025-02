Risotto con limone e liquirizia e pizza, sfida chef e pizzaiolo

Risotto con limone e liquirizia e pizza in teglia con crema di zucca, provola, porchetta, patate e paprika dolce e il 'padellino' provola e pepe: si baserà su questi contenuti gastronomici la sfida fra Domenico Iavarone, chef del ristorante Zest, del Grand Hotel la Favorita, più volte gratificato dall'assegnazione delle stelle Michelin, e Vincenzo Damiano, imprenditore e maestro pizzaiolo di esperienza.

L'appuntamento - che rientra in una serie di tappe di un tour che ha visto protagonisti nei mesi scorsi altri chef - si terrà mercoledì prossimo, 19 febbraio, nella Pizzeria Rovi di Ercolano (Napoli).

Iavarone propone una cucina di ispirazione mediterranea, animata dal principio "Riprodurre la semplicità è una sfida complessa". Da Ercolano risponde Vincenzo Damiano. Alle 20 si comincerà con una carrellata di finger food: crocchetta cacio e pepe con salsa bbq, zeppola fritta e tartelletta con parmigiano, broccoli e limone. La proposta di Iavarone prevede un risotto con limone e liquirizia mentre la pizza in teglia e il 'padellino' saranno proposti da Damiano.

A conclusione del percorso, saranno serviti i dessert realizzati da Andrea Marano, selezionato tra i migliori pastry chef nella guida Pasticceri e Pasticcerie 2025, del Gambero Rosso, e in forza al bistellato Taverna Estia di Brusciano (Napol)i. Marano proporrà il pre-dessert "Apparentemente Birra" e chiuderà la serata il suo dolce "Cremoso al caramello, pop corn e agrumi" .

In abbinamento, ci saranno i vini al calice, selezionati e proposti da Rocco Campana.

Il primo appuntamento si è svolto con la partecipazione dello chef Pasquale Palamaro, del ristorante Indaco dell'Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno, due stelle Michelin; poi è stata la volta di Domenico Tulliano del ristorante Hortus di Villa Zagara di Sorrento. Infine, Vincenzo Guarino, già chef stellato, de 'La Corte degli Dei' di Palazzo Acampora di Agerola. Con loro si è misurato il patron della Pizzeria Rovi, Vincenzo Damiano.





