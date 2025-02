Coldiretti,no a latte bufala congelato in mozzarella non Dop

"Negli ultimi anni, la produzione di mozzarella di bufala ha registrato un notevole incremento, contribuendo significativamente all'economia della regione Campania. Tuttavia, negli ultimi tempi si è assistito a una crescente utilizzazione di latte di bufala disidratato e congelato nella produzione di formaggi che non rientrano nella Denominazione di Origine Protetta (DOP)" afferma la Colidretti della Campania in un documento. In risposta a questa pratica, Coldiretti Campania ha lanciato "un appello per l'adozione di un divieto mirato all'uso di tali prodotti, al fine di tutelare l'intera filiera, dai produttori di latte fresco a quelli di mozzarella con latte di bufala".

L'utilizzazione del latte di bufala "disidratato e congelato per la produzione di mozzarella e formaggi non DOP - rileva l'organizzazione professionale agricola nel documento - ha suscitato preoccupazione tra i produttori locali. I numeri parlano di circa 27 milioni di chilogrammi di latte reidratato pronto per essere utilizzato. Questo tipo di latte, infatti, non solo compromette la qualità del prodotto finale, ma mina anche la competitività del latte fresco utilizzato per la produzione della autentica mozzarella di bufala campana". Coldiretti evidenzia "come l'impiego di latte disidratato possa influire negativamente sulla percezione del consumatore riguardo alla qualità e all'autenticità dei prodotti lattiero-caseari".

I produttori di latte fresco, dice Coldiretti, "che da sempre hanno mantenuto standard qualitativi elevati, si trovano in difficoltà di fronte ad una concorrenza sleale. L'utilizzazione di latte disidratato permette a produttori non locali di abbattere i costi di produzione, offrendo prezzi più competitivi sul mercato". Questo "scambio di qualità - secondo Coldiretti - danneggia non solo i produttori di latte fresco, ma anche i consumatori che potrebbero non essere adeguatamente informati sulle differenze sostanziali tra i vari tipi di mozzarella e formaggi freschi". Per queste ragioni, Coldiretti Campania chiede alle istituzioni competenti di intervenire "con urgenza, facendo chiarezza circa l'utilizzazione di latte disidratato e congelato nella produzione di mozzarella non DOP. Anche il Dipartimento di Qualità Agroalimentare aspetta dal 2021 una risposta dal Masaf un parere relativo alla detenzione e all'utilizzazione del latte di bufala concentrato che in ogni caso va in contrasto con la normativa vigente ovvero la legge 138 del 1974 e con i suoi successivi aggiornamenti". "Mentre i produttori di Mozzarella di Bufala Campana Dop hanno dalla loro il disciplinare di produzione che li mette al riparo dal latte congelato, dobbiamo capire a chi tocca tutelare invece gli altri produttori, quelli che realizzano il prodotto convenzionale" spiega il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda. "Ogni boccone di Mozzarella di Bufala dovrebbe riflettere la tradizione, la qualità e l'attenzione per il benessere animale, caratteristiche che da sempre contraddistinguono l'oro bianco' sottolinea la Coldiretti regionale. Afferma ancora Loffreda: "È fondamentale garantire anche che i consumatori possano scegliere prodotti di alta qualità, frutto di metodi di produzione tradizionali e sostenibili". Per Coldiretti "se proprio si vuole consentire l'utilizzazione del latte di bufala disidratato o congelato che questa pratica sia chiaramente indicata sull'etichetta del prodotto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA