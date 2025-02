'Pizza sunset',aperitivo al tramonto sul lungomare di Napoli

"Pizza sunset" al tramonto e 'aperipizza' prima di pranzo. Sono alcune delle proposte sul lungomare di Napoli con al centro il cibo più amato e famoso del mondo con diversi assaggi, bollicine e drink per accompagnarli.

Dalle 17 c'è "l'aperitivo della regina": spicchi di margherita da gustare al tramonto e poi, ecco servita la "pizza sunset". Si tratta di un cestino croccante di pane pizza, ripieno di patatine fritte, olive, frittatine e focaccia "macchiata" con pomodoro. Nel menù spicchi di pizza da mangiare sorseggiando il "limoncello spritz", drink a base di limoncello d'Amalfi, prosecco e soda. E' questa la proposta del 'Regina Margherita' dove dalle 12 alle 24 si propone l'"aperipizza". A lavoro in pizzeria Gennaro Verdini e Marco Corbi, in cucina ci sono gli chef Raffaele Sgueglia e Ferdinando Toscano, in sala i direttori sono Simona Di Vicino e Raffaele Muriello.

"Ogni giorno registriamo una grande affluenza di turisti - dice il socio responsabile Andrea Macchia - ora vogliamo aprirci ancora di più alla città, strizzando l'occhio ai giovani. Di qui l'idea di questo speciale aperitivo da gustare al tramonto, ma non solo, e da vivere in completo relax. Ci troviamo in un angolo d'oro dove è possibile godere di momenti particolarmente affascinanti, approfittiamone". A febbraio in tavola arriva la pizza margherita "love is in the air" a forma di cuore, e per i vegani la speciale ortolana con pomodoro, peperoni, melanzane, friarielli. A Carnevale invece si potrà ordinare la pizza stella, colorata e multi gusto.



