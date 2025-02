Giocando con Fantasanremo, festival in diretta e cena dedicata

C'è chi lo ama e chi lo odia, ma Sanremo è Sanremo: un fenomeno di costume e un appuntamento irrinunciabile per molti italiani. È per questo che un locale di Napoli trasmetterà le puntate del Festival con cene dedicate, da oggi, martedì che segna l'inizio della kermesse, al 15 febbraio.

Inoltre, fanno sapere i promotori dell'iniziativa, è già realtà la Lega di Magnolia Napoli per partecipare a Fantasanremo.

Occorre scaricare l'app Fantasanremo 2025 e iscriversi alla lega di Magnolia Napoli, il ristorante nel cuore di Chiaia. Chi totalizzerà più punti sarà ospite, la settimana successiva, all'edizione speciale "Sanremo" di Ke Spettacolo, il 20 febbraio con cena inclusa. L'invito è riservato a chi abbia partecipato almeno a una cena al Magnolia durante il festival, con registrazione sul posto.

Il format è quello milanese di Ke Spettacolo, che porta a Chiaia il trend del karaoke con oltre 30 microfoni sui tavoli e un sistema che corregge la voce in tempo reale, garantendo un'atmosfera piacevole peri i partecipanti. Questa volta, l'evento sarà dedicato al festival più amato di sempre, con una carrellata di grandi classici sanremesi.



