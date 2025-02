Coniugare pasta fresca e mare, la scommessa alle porte di Napoli

Si gioca coniugando l'artigianalità della pasta fresca e il pescato e i crostacei di qualità la scommessa di 'Lelù', bistrot a Casalnuovo, alle porte di Napoli, per offrire, come è stato spiegato in un incontro con i giornalisti, un 'viaggio esperienziale' nel gusto. Tutto parte da 'Mulino d'Oro' nel solco della tradizione artigiana della pasta fresca. Un luogo con la passione per la buona cucina di Annamaria Molino e Gaetano Migliaccio. Il nuovo format, "il bistrot del pastificio", vede Mulino d'oro, è stato annunciato, "lanciata verso nuove proposte". Presentato anche il menù di San Valentino che vede i Ravioli dell'amore con tartare di gambero rosso di Mazzara del Vallo abbinato a un calice di Champagne della selezione presente in carta.

Nei primi anni Novanta, Annamaria Molino e Gaetano Migliaccio decidono di intraprendere un'avventura nel settore con la creazione di un pastificio artigianale, a Casalnuovo di Napoli.

Nasce così il Mulino d'Oro, un nome che vuole evocare "la genuinità delle materie prime e la passione per il lavoro artigiano" come è stato sottolineato. Per i due imprenditori, la pasta fresca è un valore, un'arte che richiede cura e rispetto per le materie prime. Oltre a essere un simbolo di convivialità e cultura gastronomica italiana, la pasta fatta a mano offre diversi vantaggi in termini di gusto e salute. Contiene meno amidi di quella essiccata: questo rende la sua consistenza più leggera e la digestione meno faticosa. La selezione delle materie prime è un aspetto fondamentale per il Mulino d'Oro. E' in questo quadro, hanno detto gli operatori ai giornalisti, che à nato Lelù Bistrot, un ristorante dedicato alle nipoti Leandra e Ludovica. Un luogo dove la pasta fresca è protagonista esaltata dalla bellezza del mare: il menù si basa su una proposta "esperienziale" in cui il prodotto si coniuga al mare: il pescato e i crostacei sono di alta qualità e sono di supporto proprio a veicolare l'arte della pasta fresca.

"Il Mulino d'Oro e Lelù Bistrot rappresentano un'esperienza di gusto autentico, un viaggio nel cuore della tradizione artigiana della pasta fresca che abbraccia l'amore per la cucina di mare partenopea, guardando alla nuova generazione" hanno detto gli impreditori. Non manca un'attenzione anche al Gluten free. I piatti degustati in anteprima sono stati: Lingotto dorato di baccalà ripieno di friarielli e provola su parmantier di patate affumicate; Fantasia di mare Lelù (antipasto di mare crudo che varia secondo disponibilità di mercato: ostica, gambero, polpo, salmone); Lasagnetta di mare scomposta con tartare di gamberi di Mazara del Vallo su riduzione ai crostacei e granella di pistacchi di bronte; Agnolotto mantecato ai quattro pomodori, basilico e scaglie di parmigiano 40 mesi; Trancio di ombrina scottato in crosta di guanciale dei Balcani su vellutata di zucca e i suoi semi; Tartelletta al cacao con spuma al mascarpone, gel di lamponi e croccante di arachidi salati.



