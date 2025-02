Vesuvio, al via domani Corso di Avvicinamento al vino

Al via domani, martedì 11 febbraio il Corso di Avvicinamento al Vino, un percorso formativo gratuito dedicato alla scoperta dei vini vesuviani nel Palazzo Mediceo di Ottaviano (Napoli). A lanciare l'evento è l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, nell'ambito delle iniziative di promozione del territorio e in adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile.

Realizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier - delegazione Vesuvio, il Consorzio Tutela Vini Vesuvio con il patrocinio del Comune di Ottaviano, il corso è stato pensato per ristoratori e operatori turistici, figure chiave nella valorizzazione dell'enogastronomia locale.

L'iniziativa - si legge in una nota - ha riscosso un grandissimo successo, registrando il tutto esaurito in pochissimo tempo e ottenendo grande apprezzamento da parte degli operatori del settore. La forte adesione testimonia l'interesse crescente verso la valorizzazione dei vini vesuviani e il desiderio di accrescere le competenze per offrire un'esperienza enogastronomica sempre più qualificata.

Il percorso rappresenta un'occasione unica per approfondire la conoscenza dei vitigni autoctoni del Vesuvio e del loro straordinario terroir, acquisire tecniche di degustazione e abbinamento cibo-vino per arricchire l'esperienza gastronomica offerta ai clienti, esplorare le normative del settore e l'enografia campana, con particolare attenzione all'area vesuviana, comprendere il ruolo strategico del vino nella promozione turistica e culturale, offrire un viaggio nel mondo del vino vesuviano.

Il corso si articolerà in cinque incontri serali presso il suggestivo Palazzo Mediceo di Ottaviano, nel salone del piano nobile concesso dal Comune di Ottaviano, patrocinatore dell'iniziativa: 11 febbraio 2025 - Dal terreno alla bottiglia: l'approccio al bicchiere; 18 febbraio 2025 - La tecnica della degustazione: l'uso dei sensi; 25 febbraio 2025 - Le tecniche del servizio: il mondo del sommelier; 4 marzo 2025 - Le leggi del vino e l'enografia campana e nazionale (focus sull'areale vesuviano); 11 marzo 2025 - Enogastronomia e abbinamento cibo-vino. Ogni incontro avrà inizio alle 19:00 e durerà due ore. L'ampia partecipazione a questa iniziativa conferma il ruolo strategico del vino come elemento di identità e promozione del territorio vesuviano. Un segnale positivo che premia l'impegno congiunto dell'Ente Parco, delle associazioni di settore e dei professionisti della ristorazione e dell'accoglienza turistica. (ANSA)

