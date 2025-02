Torna 'Cilento Tastes', in vetrina gusto e cultura mediterranea

Si terrà dal 4 al 6 aprile la terza edizione di 'Cilento Tastes 2025'. Dopo il bilancio positivo dell'anno scorso con 6.000 visitatori, 80 espositori, 16 cantine, 4 forni artigianali, oltre 8.000 piatti serviti, 3.500 calici di vino degustati, l'evento - annunciano gli organizzatori - "punta a consolidare e ampliare ulteriormente il suo impatto". L'appuntamento torna al Next-Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, confermandosi "come un'occasione per valorizzare le eccellenze enogastronomiche, culturali e artigianali del Cilento, rafforzando il legame tra turismo, territorio e food culture mediterranea". Per dare forma alla nuova edizione, Cilento Tastes 2025 apre ufficialmente le iscrizioni e avvia la ricerca delle 100 eccellenze che meglio rappresentano il territorio. Chef, pizzaioli, aziende agricole, cantine, forni e produttori di qualsiasi specialità locale potranno raccontare la propria storia attraverso degustazioni, show cooking, masterclass e laboratori tematici.

L'evento vuole essere un'occasione per produttori, operatori turistici e istituzioni "desiderosi di promuovere il territorio attraverso sapori autentici, antichi mestieri e tradizioni.

Cilento Tastes non è solo un evento, ma un vero e proprio viaggio nel cuore del Cilento - affermano gli organizzatori - tra cibo, cultura e artigianato, con l'obiettivo di rafforzare l'identità locale e attrarre nuovi flussi turistici".

L'esperienza immersiva tra gusto e cultura si arricchisce di novità: dalla Grande Tavolata del Cilento, che "attraverserà l'intera struttura permettendo ai visitatori di degustare le eccellenze in un'atmosfera conviviale e autentica" alla Bottega Cilento, dedicata ai prodotti confezionati, dove poter acquistare le specialità locali. E ancora, un'area dedicata ai Distillati del Cilento, curata dall'organizzazione, dove si potranno scoprire e acquistare distillati e liquori tipici del territorio. Spazio anche al trade, con un momento B2B, in un'opportunità per buyer e operatori del settore per entrare in contatto con i produttori in un contesto dedicato. Inoltre, per sostenere la promozione del territorio, l'organizzazione intende destinare un'area a tutti i Comuni che vogliono partecipare e presentare i propri eventi della stagione estiva 2025, dalle sagre tradizionali ai festival culturali più attesi.



