Parte "Anima flegrea", rassegna di cene stellate a Bacoli

A tavola alta cucina, tecnica e il cuore dei Campi Flegrei; parte domani, 7 febbraio, la rassegna 'Anima Flegrea'. Il primo incontro, alle 20:30, è nel ristorante 'Enigma' del Cala Moresca di Bacoli (Napoli), dove è in programma una cena a quattro mani: lo chef stellato del Caracol, Angelo Carannante, è ospite di Antonio Prota chef resident di 'Enigma'.

La rassegna, ideata dagli imprenditori Roberto Laringe e Alfredo Gisonno, ha l'obiettivo, si sottolinea, "di concretizzare uno scambio di idee, tecniche, ingredienti, piatti tra i due chef, per una connessione tra cibo, territorio e comunità, filosofia di tutta l'ospitalità Cala Moresca, Caracol". Con Carannante un altro flegreo: il restaurant manager e sommelier Ciro Sannino che propone uno speciale wine-pairing con vitigni di tutta Italia e un focus sui vini flegrei. Il menù stellato è di mare "per un'esperienza gastronomica unica con vista sul Golfo" si evidenzia da parte degli organizzatori.

"Comincia così il viaggio, con piatti dal sapore mediterraneo contemporaneo, che rimandano alle suggestioni del posto e che sono improntati sulla storia degli chef e quella del territorio flegreo" si afferma.

Entrée: montanarina fritta con tonno alla pizzaiola e samosa salsiccia e friarielli. Antipasto: baccalà, cicerchia, arancia e paprika affumicata. Primo: pasta mista con gallinella, olive e capperi. Secondo: rombo alla mugnaia; dessert: nocciola in nido con crema inglese al cioccolato. "Si tratta di un viaggio ricco di suggestioni - spiega Roberto Laringe - dove la passione degli chef nella profonda unione tra pietanze, territorio e comunità, filosofia del 'welcome' del Cala Moresca Caracol, darà vita a esperienze gastronomiche che portano a tavola alta cucina, tecnica e il cuore dei Campi Flegrei". Il secondo appuntamento è in programma venerdì 28 febbraio, con una speciale cena a sei mani, che vede protagonisti Antonio Prota, Raffaele Barbato e Angelo Carannante.



